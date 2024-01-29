Натхнення на кожен день: як створювати стильні образи, ґрунтуючись на повсякденних речах

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Натхнення на кожен день: як створювати стильні образи, ґрунтуючись на повсякденних речах
Одяг та взуття не просто формують імідж, а й підкреслюють індивідуальність.

Одяг та взуття не просто формують імідж, а й підкреслюють індивідуальність. Створення стильних аутфітів на базі повсякденного гардеробу вимагає уваги до деталей, креативності та вміння гармонійно поєднувати елементи. Розбираємось, як складати цибулі з наявних речей і при цьому виглядати модно.

Комбінуємо правильно

Для стильного образу не обов’язково набувати безліч обновок та повністю оновлювати гардероб. Базові сукні, костюми та туфлі для жінок у правильній комбінації будуть виглядати актуально та елегантно. Натхненням послужать дизайнерські тренди та незвичайні поєднання. А модні та оригінальні аксесуари завершать аутфіт.

Фешн-експерти радять розпочати з таких кроків:

  1. Визначити власний стиль та сформувати базовий фундамент. До нього увійдуть футболки, світлі сорочки, темні штани, джинси, сукні прямого крою та спідниці довжини міді. Взуття — зручне, на середньому підборі та стриманих кольорах.
  2. Гармонійно змішувати напрямки. Комбінація спортивних та класичних елементів може створити унікальний образ, а може виглядати безглуздо. Критеріями оцінки будуть смак та почуття міри.
  3. Додавати індивідуальні деталі. Прикраси хендмейд, сумки та одяг з принтами, оригінальний крій виділять із натовпу та підкреслять стиль.

Модний імідж із простих речей

Головне завдання повсякденного аутфіту – зробити образ незабутнім, але не на шкоду комфорту та органічності. Існує кілька підходів до fashion-комбінаторики.

Експерименти з палітрою

Колір серйозно впливає загальне сприйняття. Гра на контрасті або тандем аналогічних забарвлень – обидва прийоми підкреслюватимуть зовнішній вигляд. Найкращий варіант – це використання 2-3 провідних кольорів з додаванням яскравого ультрамодного відтінку.

Дизайн у деталях

Аксесуари та трендові деталі додають особливість до стандартного вигляду. Це може бути годинник, капелюшки, окуляри, хустки та шарфи. Наприклад, оригінальна брошка і наший хустку перетворять класичне бежеве пальто на дизайнерське вбрання.

Вибір принтів

Будь-який візерунок треба застосовувати доречно. Традиційні клітини, горошок і гусяча лапка добре виглядатимуть на одному елементі одягу. Декілька різних візерунків перебивають один одного і виглядають вульгарно. Це стосується і принтів: не варто змішувати аніме та етніку в одному аутфіті.

Загальний силует

Гармонійно виглядають комбінації облягаючих та об’ємних компонентів: вузькі штани та вільний пуловер, спідниця-олівець та жакет-оверсайз, джинси-бойфренди та топ на бретелях. Потрібний контраст створюють фактури тканин: наприклад, велика в’язка та гладкий трикотаж або букле та ніжний шовк.

Источник: Власти.нет

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  • 29.01.2024 13:43

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