Наступ росіян закінчиться і почнеться хід України, – Буданов

Незабаром наступ росіян, який розпочався у листопаді 2023 року, вичерпається і тоді почнеться хід України.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі національного марафону

«Зараз триває наступальна операція РФ. Вона розпочалася в листопаді 2023 року. Станом на зараз уже два з половиною місяці, як вона йде. Результати − самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі − ну, точно це буде неправда. На жаль для нас, певне просування в полях у них є. І біля Авдіївки − те, що сталося», – сказав він.

Але, за його словами, це не те, на що розраховували росіяни. Буданов зазначив, що окупанти хотіли якнайшвидше вийти на бар’єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та на адмінмежі Донецької і Луганської областей, але зараз «навіть близько до цього нічого немає».

«Але їхній наступ ще продовжується. Десь на початку весни він вичерпається повністю… Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш», − підсумував Буданов.