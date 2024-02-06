Малюк підтвердив звільнення з СБУ причетних до стеження за командою Bihus.Info

Голова Служби безпеки України Василь Малюк подтвердив звільнення керівника Департаменту захисту національної державності через стеження за командою Bihus.Info

Малюк заявив, що відео із працівниками редакції Bihus.Info потрапило у мережу через необережні дії під час розслідування щодо розповсюдження наркотичних речовин. Він також зауважив, що у СБУ вже відбулися кадрові зміни. Про це йдеться у звернення Василя Малюка, опублікованому у вівторок, 6 лютого.

«На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень», – йдеться у заяві очільника спецслужби.

Малюк також зауважив, що направив подання на звільнення керівника Департаменту захисту національної державності СБУ, а Володимир Зеленський 31 січня підписав відповідний указ.

Крім того, голова СБУ вважає, що «не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби».