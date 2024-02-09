Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК

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Кабмін дозволив цілодобову роботу ТЦК
Кабінет Міністрів України дозволив цілодобову роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, рішенням, ухваленим на засіданні уряду в п’ятницю, внесено зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Зміни передбачають надання права територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки під час проведення мобілізації або під час дії правового режиму воєнного стану цілодобово розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, організовувати з визначеною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями військовозобовʼязаних і резервістів (для районних ТЦК та СП); вести персонально-якісний облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, облік транспортних засобів, що підлягають передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час.

  • 17
  • 09.02.2024 15:13
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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