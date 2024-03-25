Віскі Jack Daniel’s – оригінальний та універсальний подарунок

Елітний алкоголь залишається хорошим подарунком, який рятує, якщо інших «ідей» презенту немає або потрібно вибрати універсальний варіант для малознайомої людини.

Елітний алкоголь залишається хорошим подарунком, який рятує, якщо інших «ідей» презенту немає або потрібно вибрати універсальний варіант для малознайомої людини. Пляшка фірмового напою доречна практично на будь-якому святі чи урочистому заході, з приводу і навіть без нього — як знак вдячності та поваги. І один із найпопулярніших варіантів — віскі Джек Деніелс. Продукція бренду зі США із більш ніж 155-річною історією різноманітна. Це дозволяє купити віскі Джек Деніелс з урахуванням бюджету та переваг до фортеці, букету.

Як вибрати віскі Jack Daniel’s у подарунок

Якщо алкоголь вибирається для малознайомої людини, краще зупинити вибір на класиці. Універсальне рішення – Jack Daniel’s, 40% або Old No. 7. Ці релізи бренду виробляються за незмінними рецептами понад сто років. Напої з гладким смаком і багатим ароматом підходять як для знайомства з тенесійським віскі, так і для поповнення домашньої колекції елітного алкоголю. Знавцю алкоголю, поціновувачу міцних напоїв можна презентувати Single Barrel Rye. Віскі міцністю 47% віднесено до преміальної лінійки. Він відрізняється особливим балансом смаку, що досягається шляхом подвійної вугільної фільтрації. Одержувач оцінить складний букет, у якому присутні ноти дуба, карамелі та цукатів. Такий презент особливо цінний для колекціонера. Адже на кожній пляшці вказаний номер бочки та дата розливу. Унікальне маркування дозволяє відстежити історію партії на сайті виробника. Хорошим варіантом подарунка буде пляшка з лімітованої партії, присвяченої певній події:

White Rabbit Saloon. Віскі випущено на честь 120-річного ювілею бару «Білий кролик». Цей заклад належав Джеку Денієлу. Sinatra Century. Партію випустили на честь 100-річного ювілею знаменитого Френка Сінатри. 150th Anniversary. Лімітований реліз присвячено 150-річчю компанії.

Колекційні сорти Jack Daniel’s коштують дорого. Щоб не купити підробку, потрібно замовляти алкоголь на перевіреному сайті. У маркеті алкогольних штук Maudau можна придбати оригінальні напої з доставкою по Україні. Image Хорошим доповненням до подарунка стануть аксесуари для дегустації віскі:

склянки; каміння для охолодження напою; графін; книга «Історія віскі».

Також можна доповнити подарунок закусками, що підходять до віскі. Це може бути плитка оригінального чорного шоколаду «Карамель із сіллю», «Цукати та імбир», «Чорний перець та мед». Підходять як доповнення до цього виду алкоголю горіховий мікс, сухофрукти, баночка паштету чи ікри. Якщо одержувач палить, можна додати до подарунка ароматну кубинську сигару.