Росіяни можуть почати масштабний наступ на одному оперативному напрямку, – ISW

Ймовірний масштабний наступ наприкінці весни чи влітку Росія може зосередити на заході Донецької області.

Таке припускають аналітики ISW і додають, що війська РФ зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку.Росіяни сподіваються використати стійке, але незначне просування своїх військ у цьому секторі.

Українські офіційні особи нещодавно попередили, що російські війська накопичують особовий склад уздовж Харківсько-Луганського напрямку, під Бахмутом, біля Авдіївки та на заході Запорізької області, проте фахівці ISW продовжують оцінювати, що російські війська, ймовірно, зможуть розпочати узгоджену широкомасштабну наступальну операцію лише на одному оперативному напрямку через обмеженість власних людських ресурсів і планування.

У звіті зазначають, що українські війська, схоже, відбили російську батальйонну механізовану атаку поблизу Авдіївки 30 березня – першу батальйонну механізовану атаку відтоді, як російські війська розпочали кампанію із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

За повідомленням, російські сили, включно з елементами російського 6-го танкового полку (90-та танкова дивізія, Центральний військовий округ [ЦВО]), залучили 36 танків і 12 бойових машин піхоти (БМП) БТР до великомасштабного механізованого штурму поблизу Тоненького 30 березня.

При цьому, як зазначається, під час штурму українські сили знищили 12 російських танків і вісім БМП, а лобовий штурм не зміг прорвати українську лінію фронту.

На думку аналітиків, здатність України захиститися від наступу 30 березня, особливо під Авдіївкою, де українські сили були змушені швидко відійти на нові оборонні позиції після втрати населеного пункту, є позитивним показником здатності України захиститися від майбутніх широкомасштабних російських атак та очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року.

У той же час готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою батальйон танків вказує на те, що цей наступ є пріоритетним для росіян.