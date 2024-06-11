Де вигідно купити стіл виробничий та витяжну парасольку для громадського харчування

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Де вигідно купити стіл виробничий та витяжну парасольку для громадського харчування
При організації харчового блоку в шкільній їдальні або ресторані знадобиться широкий спектр професійного обладнання для полегшення роботи персоналу та інших цілей.

При організації харчового блоку в шкільній їдальні або ресторані знадобиться широкий спектр професійного обладнання для полегшення роботи персоналу та інших цілей. Наприклад, витяжна парасолька допоможе видалити пару та неприємні запахи з приміщення, лінія роздачі страв прискорить потік клієнтів у закладах самообслуговування, а холодильна техніка гарантує збереження сировини, напівфабрикатів та готової їжі. Таке обладнання вигідно замовляти у виробника — компанії DSTO, яка також пропонує купити столи з нержавіючої сталі та широкий перелік іншої техніки та меблів для громадського харчування.

Витяжна парасолька для кухні

У процесі приготування їжі напівфабрикати та продукти харчування часто проходять теплову обробку: випікання, смаження, гасіння. При цьому утворюється нагріте повітря, що містить високі концентрації ароматичних речовин, жирових частинок, водяної пари. Щоб відповідні домішки не потрапили до робочого простору кухні, організується евакуація нагрітого повітря у вентиляційну систему. Для цього призначена парасолька для витяжки, яка розміщується над плитою, пароконвектоматом або над усією зоною приготування їжі. Він підбирається в залежності від габаритів теплового обладнання із запасом на 20 см з кожного боку, щоб гарантувати максимально можливе видалення нагрітого повітря.

Якщо теплове обладнання в харчоблоку встановлено по периметру приміщення, для нього можна підібрати і купити парасольку витяжну, яка кріпиться на стіну. Для печей, встановлених посередині кухні, призначені острівні моделі, що підвішуються на шпильках до стелі. Для попереднього очищення повітря обидві конструкції забезпечуються жировловлювачем, який затримує частинки жиру, захищаючи вентиляційні канали та вентилятор від забруднення.

Залежно від конструктивних особливостей вентиляційна парасолька може виготовлятися в наступних виконаннях:

  • острівний або пристінний;
  • купольний або козирковий;
  • довжиною до 2200 см;
  • шириною до 2000 см.

На підприємстві ДСТО (Україна) випускаються парасольки для витяжки без отвору для приєднання повітроводу, щоб на місці замовник зміг адаптувати конструкцію під параметри своєї вентиляційної системи. За потреби фахівці заводу-виробника виконають отвір на замовлення перед відправкою покупцю або візьмуть на себе виготовлення збільшених витяжок за вимогами клієнта. Також у виробника можна замовити за вигідною ціною широкий спектр іншої техніки для підприємств харчової промисловості, наприклад, стіл для кухні, овочерізки, плити, стелажі та інші металеві вироби. Вони відвантажуються з доставкою у Запоріжжя, Вінницю, Дніпро та інші міста.

Виробничі столи з нержавіючої сталі

Одним з основних видів металевих меблів на кухні є виробничий стіл з нержавіючої сталі. Це обладнання призначене для обробки м’яса, роботи з овочами та інших технологічних операцій. Компанія DSTO здійснює виробництво широкої номенклатури таких виробів. На складах (Харків, Київ) завжди представлений великий вибір подібної продукції, зокрема столи виробничі з наступними характеристиками:

  • з бортом для пристінного розміщення;
  • без борту для острівної установки;
  • з полицями;
  • з отвором для збирання відходів.

Скільки коштує таке обладнання, що визначається його конструкцією, габаритами, а також вибором матеріалів. Наприклад, при обмеженому бюджеті краще купити стіл виробничий AISI 201, що має демократичну вартість, а більш дорогі вироби зі сталі AISI 304 служитимуть довше при теплових навантаженнях і постійному контакті з агресивними середовищами. Замовити їх можна з доставкою до будь-якого українського міста (Львів, Одеса, Чернівці та ін.).

Источник: Власти.нет

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  • 11.06.2024 10:59

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