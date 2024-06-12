Одеський прокурор Євген Антощук фабрикує справу про дванадцять об’єктів нерухомості

Кому війна, а кому майно….

Прокуратура Одеської області знову намагається «охороняти законні інтереси» власника майна хибно ігноруючи чисельні судові рішення. Під сфабрикованою справою №12021164480001069 від 18 серпня 2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України у відношенні невстановлених осіб за невстановленими обставинами, прокурор відділу Одеської обласної прокуратури Антощук Євген Миколайович звертається з клопотанням про арешт майна із забороною володіння, користування та розпорядження ще 13 листопада 2023 року.

Отримав ухвалу Приморського районного суду міста Одеси про накладення арешту прокурор відділу Одеської обласної прокуратури Антощук Євген Миколайович не реалізує цю ухвалу, тобто не вносить відомості до Єдиного державного реєстру нерухомого майна, а залишає її «на всяк випадок».

Власник дізнаючись про існування вище вказаної ухвали звертається з клопотанням про скасування арешту майна до Приморського районного суду м. Одеси та отримує ухвалу від 31 травня 2024 року, якою арешт дванадцяти об’єктів нерухомості було скасовано, як противоправні. У цій ухвалі (15 аркушів) суд наводить законність набуття, чисельні судові рішення, які на протязі 5 років сторони отримували, як доказ добросовісного набуття права власності (більш 30 рішень суду).

Питання вичерпано складається помилкове враження у читача, але ні….

11 червня 2024 року на дванадцяти об’єктах нерухомості було проведено обшуки, на підставі ухвал про надання дозволу на обшук житла від 06 червня 2024 року, якого суду, спитаєте ви? А це питання з зірочкою, чому саме…?

Слідство триває у СУ ГУНП в Одеській області, тобто самому головному слідчому управлінні в Одеській області, яке знаходиться у Приморському районі міста Одеси, тобто всі слідчі дії повинні проводитись у Приморському районному суді міста Одеси, як це було до вище вказаної ухвали про скасування арешту майна, але розуміючи, що Приморський районний суд Одеси відмовить у проведенні такого беззаконня (раніше вже відмовляв у проведенні обшуків), прокурор відділу Одеської обласної прокуратури Антощук Євген подає клопотання про проведення обшуків у Суворовський районний суд міста Одеси, який і надає такий дозвіл….

Що робити далі власнику майна? Як захищати свої законні права власника?

Було подано чисельні кількість скарг, зателефонували на гарячу лінію, чекаємо якусь реакцію….

Інформуємо і далі небайдужу спільноту.