Маючи бронь, чиновник з благоустрою вчинив фізичну розправу над матір’ю військовослужбовця. Жінка у важкому стані

Маючи бронь, чиновник з благоустрою вчинив фізичну розправу над матір’ю військовослужбовця. Жінка у важкому станіЧитати цю новину російською мовою
19 липня в Києві інспектор благоустрою міста Києва Ярослав Рожковський побив матір двох військовослужбовців.
Між чиновником і потерпілою виникла словесна перепалка, під час якої Рожковський похизувався своїм бронюванням і сказав, жінці, нехай замість нього воюють її сини. Після перепалки, яка супроводжувалась нецензурною лайкою в сторону жінки похилого віку, чиновник кілька разів вдарив її рукою та ногами.
Зараз жінка знаходиться у відділенні нейрохірургії Київської міської клінічної лікарні №12 зі струсом мозку. Вирішується питання щодо подальшого лікування.
Волонтерські і патріотичні організації готують звернення до президента України із закликом зупинити свавілля чиновників, заброньованих від мобілізації. Адже сам інспектор Рожковський, зрозумівши, що накоїв, намагається вийти сухим із води – через погрози і спроби підкупу, та звертається по допомогу до своїх покровителів.
По даному факту спричинення тілесних ушкоджень Шевченківським управлінням поліції 20.07.2024 відкрито кримінальне провадження
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- 20.07.2024 16:33
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