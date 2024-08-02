Дезодорація автомобіля: як видалити запах в автомобілі

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Дезодорація автомобіля: як видалити запах в автомобілі
У автомобілях може пахнути не лише горючим або мастильними матеріалами, особливо, якщо машина була придбана з рук, а її колишній власник або власники мало піклувалися про стан салону.

У автомобілях може пахнути не лише горючим або мастильними матеріалами, особливо, якщо машина була придбана з рук, а її колишній власник або власники мало піклувалися про стан салону. Найчастіше в авто пахне тютюновим димом. Неприємний запах може виходити від чохлів і підлогового покриття. Подушечки й розпилювачі з оліями різного аромату і концентрації часто тільки маскують недоліки, а розв’язати проблему вдається тільки з допомогою дезодорації автомобиля.

Неприємний запах в автомобілі: головні причини

У число основних проблем, які призводять до неприємного запаху усередині салону авто, включають:

  • недостатній догляд,
  • паління в машині,
  • відсутність своєчасної ревізії системи кондиціонування повітря,
  • зберігання в сирому приміщенні,
  • перевезення продуктів з вираженим запахом (молоко, овочі),
  • транспортування тварин,

а також недостатню ізоляцію і погрішності кузову, що призводять до проникнення продуктів згорання і пари палива. Залишає слід і гар, що осів на поверхні внаслідок займання.

Виправити положення і здійснити повне усунення важкого і неприємного аромату можна за допомогою хімчистки. Ця процедура є дуже дорогою, і тому багато автовласників прибігають до підручних способів позбавлення від стороннього запаху. При цьому варто зазначити, що просте миття і прання чохлів не приносять очікуваного результату, адже частинки речовин, що викликають неприємний аромат глибоко в’їдаються в пластик, оббивку стелі й дверей і підлогове покриття.

Альтернативою обробки салону в хімчистці називають дезодорацію й озонування. Для проведення маніпуляцій використовують спеціальні пристосування, купівля яких недоцільна для домашнього застосування.

Способи професійного очищення повітря в салоні авто

Клінінгові компанії обробку машини здійснюють за допомогою “сухого туману” чи застосовують технологію озонування. Будь-який з названих методів не припускає проведення хімчистки, що робить послугу доступною. При цьому як дезодорація, так і озонування дозволить усунути запах назавжди, завдяки тому, що хімічна речовина для утворення “сухого туману” точно як і молекули озону у великій концентрації проникають в усі щілини й важкодоступні місця.

Незалежно від обраного методу, очищення салону припускає:

  • огляд салону на предмет джерела;
  • вибір оптимального способу;
  • проведення процедури відповідно до технології.

Особливістю технології, що застосовується при дезодорації салону, є руйнування зв’язків між речовинами, з’єднання яких і створює огидний для людини аромат. Засіб, що застосовується для обробки, прогрівається до 90°С, і в процесі розпаду осідає на поверхню, не завдаючи шкоди зовнішньому вигляду оббивки.

Процедура озонування салону автомобіля є екологічно безпечним способом усунення причин і першоджерел поширення неприємних ароматів. Ця операція дозволяє також позбавитися від вірусів і бактерій (у тому числі плісняві), які накопичуються в системі кондиціонування повітря, і звідти поширюються по салону.

Озонування використання спеціального облаштування – озонатора. З його допомогою вдається швидко розподілити озон усередині авто, а після закінчення процедури, яка триває не більше за півгодини, користуватися транспортним засобом у звичайному режимі.

Замовити послугу з дезодорації салону будь-якого автомобіля жителі України можуть в СПК “Ліквідатор”. Наші фахівці виїдуть на об’єкт і проведуть обробку з дотриманням усіх вимог. На усі проведені роботи поширюється гарантія.

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  • 02.08.2024 13:03

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