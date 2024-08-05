Ігрові майданчики та обмін валют: який малий бізнес прогресує в Україні

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Ігрові майданчики та обмін валют: який малий бізнес прогресує в Україні
Попри війну та складну економічну ситуацію малий бізнес України продовжує стрімко прогресувати.

Попри війну та складну економічну ситуацію малий бізнес України продовжує стрімко прогресувати. Розповідаємо про найпопулярніші напрямки, які демонструють не лише розвиток, а й прибуткове зростання.

Онлайн гемблінг

Сфера гральної індустрії плавно інтегрувалася в інтернет. Більшість прогресивних країн відреагували на цей тренд, почавши регулювати цей бізнес. В Україні цей процес почався 2020 року, коли було скасовано мораторій на азартні розваги. Більшу частину представників гемблінгу представляють легальні онлайн казино, які працюють через офіційні сайти та мобільні додатки.

Спільно з іншими учасниками ринку гральні майданчики стали одними з найбільших платників податків, а сама індустрія онлайн гемблінгу стрімко розвивається. За регулювання гральної індустрії відповідає комісія КРАІЛ, до чиїх обов’язків входить ліцензування, онлайн моніторинг, фінансова звітність, захист прав гравців.

Обмін валют

За аналогічною схемою в Україні розвивається і прогресує бізнес, пов’язаний з обміном валют. Якщо раніше цю функцію виконували банки і комерційні точки з наземними касами, то зараз усі необхідні операції з конвертації грошових коштів можна проводити в інтернеті.

Крім класичного обміну паперових купюр клієнти онлайн сервісом можуть здійснити конвертацію віртуальних коштів: криптовалюти, електронних грошей тощо. Примітно, що більшість компаній, які надають такі послуги, працюють у законному форматі та з відповідними дозволами на проведення фінансових операцій.

Розробка програмного забезпечення

Українська школа IT-інженерів посідає високі місця в різних рейтингах. Крім надання послуг закордонним замовникам вітчизняні розробники активно працюють на місцевий ринок, пропонуючи різному бізнесу якісне та сучасне програмне забезпечення.

Найбільшим попитом щодо впровадження IT-розробок нині користується військова промисловість. Також інноваційні рішення активно застосовуються в аграрній сфері, освіті, енергетичній інфраструктурі.

Источник: Власти.нет

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  • 05.08.2024 18:38

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