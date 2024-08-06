Трамп проти Харріс: в президентській гонці США тепер немає фаворита

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Трамп проти Харріс: в президентській гонці США тепер немає фаворита
Аналітики букмекерських контор уважно стежать за передвиборчою гонкою майбутніх виборів президента Сполучених Штатів Америки.

Аналітики букмекерських контор уважно стежать за передвиборчою гонкою майбутніх виборів президента Сполучених Штатів Америки. Нові оцінки свідчать про те, що Дональд Трамп тепер не є фаворитом у боротьбі з Камалою Харріс.

Камала Харріс майже наздогнала Дональда Трампа

Дональд Трамп міцно утримував лідерство в боротьбі за посаду наступного президента США. Протистояння з чинним президентом Америки Джо Байденом представник Республіканської Партії виграв чисто, але потім демократи пішли на очікуваний хід, знявши Байдена з передвиборчої гонки.

Новим кандидатом від Демократичної Партії стала Камала Харріс. Як тільки відбулася рокіровка кандидатів, букмекери теж віддавали перевагу Трампу, прогнозуючи його перемогу на виборах. Проте, через останні соціологічні опитування та загальні заяви кандидатів, республіканець більше не розглядається аналітиками як очевидний лідер передвиборчої гонки. Наразі ставки на користь Дональда Трампа приймаються з коефіцієнтом 1,75, що становить 55% ймовірності на успіх. Відповідно, поставити на перемогу Камали Харріс контори пропонують з котируванням 2,10, що становить 45%.

Як зробити ставку на президентські вибори в США

Український ринок сьогодні представляють легальні букмекерські контори, які мають активні ліцензії КРАІЛ. Окрім ставок на спорт, сертифіковані оператори приймають парі на політичні та інші події.

Щоб зробити ставку, достатньо обрати одну з легальних компаній, пройти реєстрацію та верифікувати ігровий рахунок. Далі слідує процедура поповнення рахунку, яка супроводжується видачею стартового бонусу. Для внесення депозиту можна використовувати банківські картки, термінали самообслуговування та системи безконтактних оплат – Google Pay та Apple Pay. Ставки на підсумки президентських виборів США знаходяться в розділі «Політика».

Источник: Власти.нет

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  • 06.08.2024 13:31

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