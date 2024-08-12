Колишня співвласник банку «Конкорд» Олена Сусідка та екс-радник ВП Артем Шило отримали контроль над БІСБАНКом, — джерела

Як зазначають джерела, придбання має залишатися в таємниці в першу чергу через скандальну репутацію покупців.

Олена Сусідка, колишня співвласниця банку «Конкорд», який втратив у минулого року ліцензію НБУ через нелегальне обслуговування грального бізнесу та відомий екс-«збушник» та екс-радник Офісу президента Артем Шило, якого підозрюють в організації схеми на закупівлі в АТ», отримали контроль над Банком інвестицій та заощаджень (БІСБАНК, BISBANK). Про це повідомили кілька джерел у керівництві НБУ та БІСБАНКУ, хоча формально структура власності поки що не змінювалася, як і керівництво та спостережна рада банку, повідомляє «Антикор».

Як зазначають джерела, придбання має залишатися в таємниці в першу чергу через скандальну репутацію покупців. Не виключено, що незабаром діяльність банку суттєво зміниться.

Нагадаємо, у серпні 2023 року правління Нацбанку вирішило відкликати банківську ліцензію Конкорд Банку, штаб-квартира якого перебувала в Дніпрі. Формальна підстава — систематичне порушення законодавства у сфері фінмоніторингу. Неформальна – значний бекграунд установи в обслуговуванні грального бізнесу. Власниці банку «Конкорд» – рідні сестри Юлія та Олена Сусідки. Олена Сусідка розповідала, що вивчала банківську справу в Москві і після повернення в Дніпро почала працювати в компанії «Оствінд капітал», яка займалася приватизацією та скупкою акцій підприємств, де вже працювала її старша сестра як партнер.

Артем Шило був керівником Головного управління контррозвідувального захисту об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму СБУ, а також екс-радником Офісу президента. У квітні 2024 року він був затриманий за підозрою в розкраданні понад 200 мільйонів гривень на держзакупівлях силових трансформаторів і кабелів для АТ «Укрзалізниця» та рішенням Вищого антикорупційного суду взято під варту, однак пізніше вийшов3. За версією слідства, скандальний спецпризначенець протягом червня-грудня 2022 року просував на тендері компанію під назвою «Узелектро», яка пропонувала «Укрзалізниці» трансформатори за вдвічі більшою ціною, ніж конкуренти. Крім того, виявилося, що кінцевий бенефіціар компанії-переможця — громадянин Білорусі, який до того ж має зв’язки з РФ.

БІСБАНК належить декільком фізичним та юридичним особам, зокрема тим, хто перебуває під санкціями РНБО за контрабанду Андрію Попову та його компанії «Єврорезерв». Також серед основних акціонерів банку відомий український бізнесмен Сергій Лагур та Степан Івахов, у яких багаторічний спільний бізнес за групою «Континіум», в т.ч. мережа АЗК WOG. За даними НБУ на початок 2024 року частки банку в розмірі менше 10% належать Інні Москаленко, Олегу Галущаку, Валерію Горбатюку та іншим фізособам. Активи банку 3,8 млрд грн, капітал – 777 млн ​​грн.