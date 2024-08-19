Забудовник з російським паспортом Вагіф Алієв продовжує бізнес в Україні

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Забудовник з російським паспортом Вагіф Алієв продовжує бізнес в Україні
Під час війни Україна активно націоналізує російські активи, щоб знизити ризики для національної безпеки.

Під час війни Україна активно націоналізує російські активи, щоб знизити ризики для національної безпеки. Відомі ТРЦ “Гулівер” та Ocean Plaza вже передані під управління АРМА. Однак, ще один ТРЦ з російським слідом, чомусь лишився поза увагою держави.

Мова йде про ТРЦ Blockbuster Mall, 50% якого належать громадянину Росії Вагіфу Алієву.

За словами співрозмовника видання, успіх бізнесу Алієва в Україні, незважаючи на російський паспорт, зумовлений впливовими звʼязками в прокуратурі, СБУ, а також у вмінні обирати «правильних» друзів.

Зокрема, його інтереси лобіює партнер по бізнесу Олександр Спектор, який також є співвласником торгового центру Blockbuster Mall.

За даними джерел видання, Олександр Спектор є ставлеником кума Путіна, зрадника Віктора Медведчука та його партнера Тараса Козака. А це означає, що Blockbuster Mall фактично належить росіянину та зрадникам України.

«Спектору належать 10% Blockbuster Mall, але він просто «ширма» для справжніх господарів — Медведчука та Козака. Він також активно лобіює свого партнера, росіянина Алієва, знає з ким потрібно потрібно поговорити, щоб отримати «позитивне» рішення», — розповідає джерело.

Тобто, у Києві є ТРЦ, дохід з якого може йти не в бюджет держави, а в кишені ворога, проте правоохоронці досі не звернули на це увагу.

За інформацією джерел видання, громадськість планує звернутися до АРМА та Мін’юсту з вимогою націоналізувати цей об’єкт.

Источник: Власти.нет

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  • 19.08.2024 13:12

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