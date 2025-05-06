Трамп і Карні провели напружену зустріч у Білому домі: тарифи, торгівля та погрози анексії

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Трамп і Карні провели напружену зустріч у Білому домі: тарифи, торгівля та погрози анексії
Президент США Дональд Трамп і прем’єр-міністр Канади Марк Карні провели зустріч у Білому домі, яка завершилася напруженим обміном думками щодо тарифів і майбутнього відносин двох країн.

Про це Пише The Guardian.

Трамп наполягав на збереженні 25% тарифів на канадські товари, зокрема автомобілі та сталь, заявивши, що «нічого, що скаже Карні, не змінить його позицію», оскільки США «виробляють власні».

Карні рішуче повторив свою передвиборчу тезу: «Канада ніколи не буде на продаж», на що Трамп відповів: «Ніколи не кажи ніколи». Трамп також укотре висловив ідею зробити Канаду «51-м штатом США», назвавши це «прекрасним шлюбом», тоді як Карні тихо промовив «ніколи» до репортерів. Попри напругу, на початку зустрічі Трамп назвав Канаду «особливим місцем» і висловив бажання «дружби», а Карні назвав Трампа «трансформаційним президентом» і наголосив на силі співпраці.

Щодо угоди USMCA, яка спливає у 2026 році, Трамп припустив можливість її перегляду, але сумнівався, чи це «взагалі потрібно». Карні наполіг, що угода є «основою для ширшої переговорів» і «деякі її аспекти доведеться змінити», зокрема через зловживання Трампа її положеннями для тарифів.

Поза канадським контекстом Трамп заявив, що економіка Китаю «сильно страждає» через його тарифи, і Пекін хоче переговорів. Він також анонсував «дуже велике» оголошення перед поїздкою на Близький Схід 13–16 травня, яке відбудеться «у четвер, п’ятницю або понеділок» і буде «одним із найважливіших за багато років».

Крім того, Трамп оголосив про негайне припинення бомбардувань хуситів у Ємені, заявивши, що вони «більше не хочуть воювати» і «не атакуватимуть кораблі».

  • 10
  • 06.05.2025 20:26
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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