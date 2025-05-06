Пакистан попереджає, що живих на планеті не залишиться, якщо Індія переможе у війні

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Пакистан попереджає, що живих на планеті не залишиться, якщо Індія переможе у війні
Міністр оборони Пакистану Хваджа Асіф заявив, що якщо Індія наважиться атакувати Пакистан, «ніхто не виживе», обіцяючи «запеклу та історичну» відповідь.

«Якщо не ми, то нікого не буде», — сказав він на Samaa TV, реагуючи на ескалацію після теракту в Пахалгамі 22 квітня, який забрав 26 життів і спровокував призупинення Індією Договору про води Інду 1961 року.

Асіф назвав рішення Індії щодо річок Інду «актом водної війни» і попередив: «Якщо Індія збудує споруди, щоб зупинити нашу воду, ми їх знищимо. Вода — це наша червона лінія».

Він звинуватив Індію у спонсоруванні тероризму через угруповання TTP і BLA, порівнявши прем’єра Нарендру Моді з Беньяміном Нетаньягу за «політику его». Пакистанські міністри, зокрема Ата Тарар, повідомляли про розвіддані щодо можливого удару Індії вздовж Лінії контролю в Кашмірі, де напруженість зростає.

Індія пов’язує атаку в Пахалгамі з групою Kashmir Resistance, підтримуваною Пакистаном, і посилила тиск: закрила пункт Атарі, вислала дипломатів і дала армії «повну свободу». Головнокомандувач Пакистану Сайєд Асім Мунір пообіцяв захищати «національну гордість» усіма силами.

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  • 06.05.2025 22:42
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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