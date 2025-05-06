Пакистан попереджає, що живих на планеті не залишиться, якщо Індія переможе у війні

Пакистан попереджає, що живих на планеті не залишиться, якщо Індія переможе у війніЧитати цю новину російською мовою
Міністр оборони Пакистану Хваджа Асіф заявив, що якщо Індія наважиться атакувати Пакистан, «ніхто не виживе», обіцяючи «запеклу та історичну» відповідь.
«Якщо не ми, то нікого не буде», — сказав він на Samaa TV, реагуючи на ескалацію після теракту в Пахалгамі 22 квітня, який забрав 26 життів і спровокував призупинення Індією Договору про води Інду 1961 року.
Асіф назвав рішення Індії щодо річок Інду «актом водної війни» і попередив: «Якщо Індія збудує споруди, щоб зупинити нашу воду, ми їх знищимо. Вода — це наша червона лінія».
Він звинуватив Індію у спонсоруванні тероризму через угруповання TTP і BLA, порівнявши прем’єра Нарендру Моді з Беньяміном Нетаньягу за «політику его». Пакистанські міністри, зокрема Ата Тарар, повідомляли про розвіддані щодо можливого удару Індії вздовж Лінії контролю в Кашмірі, де напруженість зростає.
Індія пов’язує атаку в Пахалгамі з групою Kashmir Resistance, підтримуваною Пакистаном, і посилила тиск: закрила пункт Атарі, вислала дипломатів і дала армії «повну свободу». Головнокомандувач Пакистану Сайєд Асім Мунір пообіцяв захищати «національну гордість» усіма силами.
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- 06.05.2025 22:42
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