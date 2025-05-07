Індія завдала ракетних ударів по Пакистану: вісім загиблих, Пакистан обіцяє «жорстку» відповідь

Індія завдала ракетних ударів по Пакистану: вісім загиблих, Пакистан обіцяє «жорстку» відповідьЧитати цю новину російською мовою
У ніч на 7 травня 2025 року Індія здійснила ракетні удари по дев’яти об’єктах у Пакистані та контрольованому Пакистаном Кашмірі, назвавши це «Операцією Сіндур» у відповідь на теракт у Пахалгамі 22 квітня, який забрав 26 життів.
Індія заявила, що атакувала «терористичну інфраструктуру», пов’язану з групою Lashkar-e-Taiba, яку підтримує Пакистан. Удари вразили Муззафарабад, столицю пакистанського Кашміру, та східний Пенджаб, зокрема мечеть Біляль, де загинуло щонайменше вісім осіб і поранено 35, за даними Пакистану.
Пакистан назвав удари «актом війни» і стверджує, що збив п’ять індійських винищувачів, включно з французькими Rafale, хоча Індія не підтвердила втрати.
Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф назвав атаки «підлими» і пообіцяв відплату, а міністр оборони Хваджа Асіф заявив про «жорстку відповідь».
Пакистанські війська обстріляли індійські позиції вздовж Лінії контролю (LoC), убивши трьох цивільних у підконтрольному Індії Кашмірі.
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У Муззафарабаді відключено електроенергію, жителі ховаються в бункерах. У Пакистані паніка, школи закриті.
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Китай закликав до стриманості, ООН вимагає деескалації, Туреччина направила корабель і літаки до Пакистану, що Індія вважає підтримкою Ісламабада.
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- 07.05.2025 08:26
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