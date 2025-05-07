Ватикан обирає нового Папу: кардинали розпочали конклав, світ чекає білого диму

7 травня 2025 року 133 кардинали з 70 країн зібралися у Сикстинській капелі Ватикану, щоб обрати нового Папу Римського після смерті Папи Франциска минулого місяця.

Після публічної меси в базиліці Святого Петра вони розпочали секретний конклав, ізольовані від світу, доки не виберуть 267-го понтифіка двома третинами голосів, повідомило Reuters.

Конклав, традиція якого сягає середньовіччя, розпочався з одного голосування 7 травня. Далі кардинали можуть голосувати до чотирьох разів на день. Чорний дим із труби капели сигналізуватиме про невдалий тур, а білий дим і дзвони сповістять про обрання нового лідера 1,4-мільярдної католицької церкви. Останні століття жоден Папа не обирався в перший день, тож процес може тривати кілька днів.

Кардинали розділені: одні хочуть продовження реформ Франциска, інші — повернення до традицій. Серед фаворитів — італієць П’єтро Паролін і філіппінець Луїс Антоніо Тагле, але голоси можуть перейти до інших, як-от француз Жан-Марк Авелін чи американець Роберт Превост. 80% кардиналів призначені Франциском, що підвищує шанси на прогресивного наступника.

Ватикан вжив заходів проти прослуховування, включно з глушниками сигналу, щоб забезпечити таємність. Очікується, що конклав триватиме не довше п’яти днів, як у попередніх випадках.