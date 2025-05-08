Трамп хоче залучити Китай до мирних переговорів між Україною та Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий залучити Китай до мирного процесу між Україною та Росією, вважаючи це доцільним кроком для припинення бойових дій

Відповідаючи на питання журналіста, Трамп назвав мир «великим досягненням», зазначивши, що США активно працюють над цим і близькі до мети.

Офіційно Пекін підтримує мирне врегулювання, закликаючи Україну та Росію з’ясувати «коріння конфлікту», але заперечує постачання зброї. Наприкінці квітня Китай повторив заклик до пошуку причин війни, уникаючи прямої участі.

Проте численні докази вказують на підтримку Росією: Китай допомагає обходити західні санкції, що підтримує військові зусилля Кремля. У квітні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ захопили двох китайських громадян, які воювали на боці Росії, що викликало занепокоєння МЗС Китаю, яке пообіцяло «з’ясувати ситуацію».