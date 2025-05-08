Трамп хоче залучити Китай до мирних переговорів між Україною та Росією

Читати цю новину російською мовою
Трамп хоче залучити Китай до мирних переговорів між Україною та Росією
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий залучити Китай до мирного процесу між Україною та Росією, вважаючи це доцільним кроком для припинення бойових дій

Відповідаючи на питання журналіста, Трамп назвав мир «великим досягненням», зазначивши, що США активно працюють над цим і близькі до мети.

Офіційно Пекін підтримує мирне врегулювання, закликаючи Україну та Росію з’ясувати «коріння конфлікту», але заперечує постачання зброї. Наприкінці квітня Китай повторив заклик до пошуку причин війни, уникаючи прямої участі.

Проте численні докази вказують на підтримку Росією: Китай допомагає обходити західні санкції, що підтримує військові зусилля Кремля. У квітні президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ захопили двох китайських громадян, які воювали на боці Росії, що викликало занепокоєння МЗС Китаю, яке пообіцяло «з’ясувати ситуацію».

  • 0
  • 08.05.2025 19:47
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
19:47
Трамп хоче залучити Китай до мирних переговорів між Україною та Росією
Світ
16:45
Росія прив’язує подальші дії в Україні до перебігу травневого перемир’я
Світ
16:36
США та Росія обговорюють відновлення постачання російського газу до Європи на тлі мирних переговорів по Україні
Світ
15:12
У які азартні ігри можна грати в ліцензійному казино Супер Гра
Україна
10:21
Україна розглядає заміну долара на євро через геополітичні зміни та наближення до ЄС
Світ
10:01
Україна та партнери обговорили з США 30-денне перемир’я та нові санкції проти Росії
Світ
09:54
Трамп може оголосити про першу торговельну угоду – з Британією
Світ
07:36
Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії авіації
Світ
14:36
Трамп пропонує повернення Росії на ЧС-2026 як «стимул» для завершення війни в Україні
Світ
11:40
Melbet kirish з телефону: переваги мобільної версії та програми
Світ
10:03
Путін вважає Україну частиною Росії і не зупиниться, – Байден
Світ
09:33
США пропонують демілітаризовану зону в Україні: 30-денне припинення вогню може стати ключем
Світ
08:30
Ватикан обирає нового Папу: кардинали розпочали конклав, світ чекає білого диму
Світ
08:26
Індія завдала ракетних ударів по Пакистану: вісім загиблих, Пакистан обіцяє «жорстку» відповідь
Світ
22:42
Пакистан попереджає, що живих на планеті не залишиться, якщо Індія переможе у війні
Світ
20:26
Трамп і Карні провели напружену зустріч у Білому домі: тарифи, торгівля та погрози анексії
Світ
16:58
Кандидоз: коли організм втрачає контроль над грибками
Світ
15:23
Чому кросівки Saucony – ідеальний вибір для бігунів.
Світ
14:27
США призупинили авіаперевезення зброї в Україну за наказом Піта Гегсета: хаос у Пентагоні
Світ
11:38
Фрідріх Мерц не став канцлером Німеччини з першої спроби: історичний прецедент у Бундестазі
Світ
09:45
Третя світова війна з Росією можлива через 5-10 років: вона буде ядерною – The Guardian
Світ
09:33
Масована атака дронів на Москву та Підмосков’я: аеропорти зупинили роботу, пошкоджено багатоповерхівку
Світ
07:30
Польща закликає Трампа до жорстких санкцій проти РФ: «Лише Америка може зупинити Путіна»
Світ
07:26
Британія готується до війни з Росією
Світ
22:25
Трамп використає угоду про надра з Україною для тиску на Росію в переговорах про мир

Головне

Світ
16:45
Росія прив’язує подальші дії в Україні до перебігу травневого перемир’я
Світ
08:30
Ватикан обирає нового Папу: кардинали розпочали конклав, світ чекає білого диму
Світ
14:27
США призупинили авіаперевезення зброї в Україну за наказом Піта Гегсета: хаос у Пентагоні
Світ
11:38
Фрідріх Мерц не став канцлером Німеччини з першої спроби: історичний прецедент у Бундестазі
Світ
10:00
Зеленський закликав до негайного припинення вогню та посилення тиску на Росію
Світ
17:17
Трамп про мир в Україні: Ми ближче до однієї сторони, але між лідерами величезна ненависть
Україна
14:17
СБУ запобігла замаху на Сергія Стерненка: нападницю затримано
Україна
17:14
Шмигаль розкрив деталі угоди з США про надра: спільний фонд і нульові мита
Світ
15:26
Угода про мінерали між Україною та США готова і може бути підписана сьогодні – Bloomberg
Світ
15:16
Про що Зеленський розмовляв з Трампом на похороні Папи Франциска
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Трамп хоче залучити Китай до мирних переговорів між Україною та Росією
Світ
08.05.2025 19:47
ТОР
Росія прив’язує подальші дії в Україні до перебігу травневого перемир’я
Світ
08.05.2025 16:45
ТОР
США та Росія обговорюють відновлення постачання російського газу до Європи на тлі мирних переговорів по Україні
Світ
08.05.2025 16:36

Популярне

ТОР
Пакистан попереджає, що живих на планеті не залишиться, якщо Індія переможе у війні
06.05.2025 22:42
ТОР
Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії авіації
08.05.2025 07:36
ТОР
Ватикан обирає нового Папу: кардинали розпочали конклав, світ чекає білого диму
07.05.2025 08:30

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг