Обрано нового Папу: вперше ним став американець

8 травня 2025 року над Сикстинською капелою з’явився білий дим, сповіщаючи про обрання нового Папи Римського — кардинала Роберта Френсіса Превоста зі Сполучених Штатів, який узяв ім’я Лев XIV.

Це історична подія, адже Превост став першим американцем, обраним на престол Святого Петра, що знаменує новий етап для Католицької церкви з 1.4 мільярда вірян.

Шлях до папства

Роберт Превост, 69-річний уродженець Чикаго, має багатий міжнародний досвід. Народжений 14 вересня 1955 року, він здобув ступінь бакалавра з математики в Університеті Вілланова, магістра богослов’я в Католицькій теологічній спілці Чикаго та докторський ступінь з канонічного права в Папському університеті Святого Томи Аквінського в Римі.

У 1977 році приєднався до Ордену Святого Августина, а в 1982 році був висвячений на священника. Значну частину кар’єри він провів у Перу, де з 1985 по 1998 роки працював місіонером, парафіяльним священником і викладачем семінарії, отримавши перуанське громадянство. У 2001–2013 роках Превост очолював августинців як генеральний пріор, а з 2014 року служив єпископом Чиклайо в Перу.

У 2023 році Папа Франциск призначив його префектом Дикастерії у справах єпископів — ключової посади, що відповідає за відбір єпископів по всьому світу, а також зробив його кардиналом.

Конклав і вибір

Конклав, що розпочався 7 травня після смерті Папи Франциска 21 квітня 2025 року, зібрав 133 кардинали-виборці. Перший день голосувань завершився чорним димом, але 8 травня, після кількох турів, Превост здобув необхідну більшість у дві третини голосів. Його обрання стало несподіванкою, адже американське походження вважалося перешкодою через геополітичну вагу США.

Проте міжнародний досвід Превоста, зокрема в Латинській Америці, та його репутація центриста допомогли подолати упередження. Ватиканські аналітики, зокрема Іакопо Скарамуцці з La Repubblica, називали його «найменш американським серед американців», що посилило його шанси.

Ідеологічна позиція

Превост вважається поміркованим, поєднуючи прогресивні та консервативні погляди. Як і Франциск, він підтримує інклюзивність, виступаючи за діалог із маргіналізованими групами, зокрема мігрантами та бідними. Він підтримував реформи Франциска, такі як дозвіл причастя для розлучених католиків, що перебувають у цивільному шлюбі, та призначення жінок до голосувального блоку Дикастерії у справах єпископів.

Водночас Превост консервативний у питаннях доктрини: він виступає проти висвячення жінок у диякони та обережно ставиться до благословення одностатевих пар, наполягаючи на локальній інтерпретації таких рішень. Його позиція щодо сексуальних зловживань у церкві викликала дискусії: хоча він очолював Комісію із захисту неповнолітніх у Перу, деякі активісти критикують його за нібито недостатньо жорсткі дії в окремих справах.