СБУ вперше викрила агентурну мережу угорської воєнної розвідки на Закарпатті

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка вперше в історії країни діяла на шкоду національній безпеці.

Про це повідомили в СБУ.

Двох агентів, що шпигували на Закарпатті, затримали за збором даних про військову оборону регіону та настрої населення щодо можливого введення угорських військ.

За даними СБУ, мережу курував кадровий співробітник угорської розвідки, чию особу встановлено. Одним із агентів був 40-річний ексвійськовий із Берегівського району, завербований у 2021 році та «активований» у вересні 2024 року. Він розвідував розташування Сил оборони, координати ЗРК С-300, чисельність правоохоронців і можливість закупівлі зброї на чорному ринку. Агент також вивчав реакцію місцевих на гіпотетичний «миротворчий контингент» Угорщини та міграцію угорської громади. Для звітування він виїжджав до Угорщини, використовуючи фіктивну довідку про хворого батька, де отримував готівку та спеціальний телефон для конспіративного зв’язку.

Другий агент — колишня військовослужбовиця, звільнена у 2025 році, — передавала дані про авіацію та оборонні системи своєї частини. Вона також шукала контакти для збору інформації про втрати ЗСУ та фронтові події.

СБУ задокументувала зустрічі агентів із куратором, їхні спроби завербувати інформаторів і розвідувальну діяльність. Під час обшуків вилучено телефони та докази шпигунства. Затриманим висунуто звинувачення за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану), їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників мережі. Операцію проведено за підтримки Офісу Генерального прокурора.