Путін використав День Перемоги для виправдання війни на тлі провалів на фронті – NYT

9 травня 2025 року Росія з розмахом відзначає День Перемоги, прагнучи використати святкування як символ геополітичної стійкості та виправдання війни проти України.

Як пише The New York Times, Кремль поєднує спадок перемоги у Другій світовій війні з нинішнім конфліктом, щоб мобілізувати суспільство та зміцнити патріотизм. На параді в Москві представлено понад 130 одиниць техніки, включно з міжконтинентальними ракетоносцями, а також військові контингенти з країн-партнерів, що має демонструвати міжнародну підтримку Росії попри західні санкції.

Однак за помпезною фасадною картиною ховаються серйозні виклики. На фронті російські війська просуваються вкрай повільно: за даними фінської аналітичної компанії Black Bird Group, за останні три місяці армія РФ захоплювала в середньому лише 4 км² на день. У такому темпі повна окупація заявлених територій може тривати роки. Генштаб ЗСУ повідомляє, що російські втрати сягнули 963 270 осіб, з яких понад 1000 гинуть щоденно.

Економічна ситуація погіршує становище Кремля. Падіння цін на нафту марки Urals до $56 за барель, рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку та тарифна політика США призвели до зростання дефіциту бюджету РФ до 1,7% ВВП у 2025 році — утричі більше, ніж прогнозувалося. Санкції штовхають економіку від стагнації до рецесії, підриваючи здатність Росії фінансувати війну.

Святкування 9 травня стало для Кремля інструментом пропаганди, але економічна нестабільність і обмежений прогрес на фронті ставлять під сумнів його геополітичні амбіції.