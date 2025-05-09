Президент Фінляндії Стубб анонсував прогрес у переговорах про припинення вогню в Україні

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Президент Фінляндії Стубб анонсував прогрес у переговорах про припинення вогню в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив про «значні кроки вперед» у напрямку припинення вогню між Україною та Росією

Таку заяву він зробив після телефонних розмов із президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. За його словами, усі сторони погодилися з необхідністю беззастережного перемир’я.

Як повідомляє фінський телеканал Yle, перемовини відбулися 8 травня і були конструктивними. Стубб підкреслив, що США підтвердили свою відданість мирному процесу, що є «надзвичайно важливим» для України та світу. Розмова з Трампом, яка тривала 15–20 хвилин, стосувалася не лише перемир’я, а й попередніх контактів Трампа із Зеленським. Прем’єр Норвегії Стьоре також відзначив корисність діалогу та прихильність Трампа до миру.

Після перемовин Трамп закликав у Truth Social оголосити 30-денне перемир’я, що збігається з пропозицією України, відкинутою Росією. Водночас президент Франції Еммануель Макрон попередив Росію про рішучу реакцію Заходу в разі відмови від припинення вогню, а лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив надію на «справедливу» мирну угоду під час зустрічі з Путіним у Москві.

  • 12
  • 09.05.2025 19:25
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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