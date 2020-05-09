Продовжуємо рух до миру: Єрмак поговорив з Рубіо, Віткоффом і Келлогом

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Продовжуємо рух до миру: Єрмак поговорив з Рубіо, Віткоффом і Келлогом
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, спецпредставниками президента США Стівеном Віткоффом і генералом Кітом Келлогом, а також представниками адміністрації Дональда Трампа.

Перемовини, що продовжили діалог президентів Зеленського і Трампа, зосередилися на припиненні вогню та перспективах мирного врегулювання, повідомив Єрмак у своєму дописі.

Це був перший дзвінок Рубіо після його призначення в.о. радника президента США з питань національної безпеки. У розмові, де Україну також представляв міністр оборони Рустем Умєров, окремо обговорили виконання домовленостей між Зеленським і Трампом.

Єрмак високо оцінив ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство зі США, назвавши її «історичним документом», який відкриває новий етап співпраці та створює можливості для зміцнення зв’язків.

«Продовжуємо рух до справедливого і стійкого миру», — підкреслив Єрмак, подякувавши американським партнерам за підтримку та конструктивний діалог. Перемовини відбулися на тлі підготовки США та Європи 30-денної пропозиції припинення вогню, яку Україна підтримує, але Росія відкидає, наполягаючи на визнанні анексованих територій

  • 5
  • 09.05.2025 21:40
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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