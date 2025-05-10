США та Європа готують ультиматум для Путіна

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США та Європа готують ультиматум для Путіна
США разом із європейськими союзниками завершують розробку пропозиції щодо 30-денного припинення вогню в Україні, відмова від якої Росією призведе до нових санкцій.

Про це повідомили джерела Bloomberg. Плани ще не остаточні, але просування залежить від США, які наполягають на безумовному перемир’ї та відповідальності обох сторін за переговори.

«Якщо перемир’я не буде дотримано, США та партнери запровадять додаткові санкції», — заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social. Лідери Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії зберуться в суботу в Києві, щоб підтримати Україну та ініціативу Трампа. «Доки Росія не погодиться на тривале перемир’я, ми посилюватимемо тиск на її воєнну машину», — йдеться в їхній спільній заяві.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що США, Велика Британія, Франція, Німеччина та країни Північної Європи підтримують 30-денне перемир’я і обговорюють «дуже потужні санкції» у разі відмови Росії. Прессекретар Білого дому Каролін Левітт підтвердила, що Європа підтримує пропозицію Трампа. «Завершіть цю війну», — закликав Трамп обидві сторони.

Дипломатичні зусилля посилилися після зустрічей у Лондоні, Парижі та на похороні Папи Франциска 26 квітня, де Зеленський зустрівся з Трампом. Європейські та американські посадовці зазначають, що Білий дім тепер вважає Путіна головною перешкодою для миру. «Росія вимагає забагато», — заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Зеленський назвав нещодавні контакти з США «позитивними та продуктивними», наголосивши на необхідності повного перемир’я та сильніших санкцій, якщо Росія продовжить війну. Росія відкидає пропозицію, вимагаючи контролю над чотирма анексованими регіонами, і посилила атаки на Київ і Кривий Ріг. Україна погодилася передати США частину доходів від ресурсів для підтримки Трампа та підтримує безумовне перемир’я.

США готують економічний тиск на Росію, але рішення ще не ухвалено. Зеленський наполягає на гарантіях безпеки, подібних до моделі Ізраїлю чи статті 5 НАТО. Пропозиції Трампа включають визнання Криму російським, замороження конфлікту за поточними лініями, скасування санкцій і відмову від членства України в НАТО, але з поверненням Запорізької АЕС під контроль США.

  • 10
  • 10.05.2025 07:20
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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