Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром: можливий запуск «Орєшніка»

Росія оголосила про закриття повітряного простору над ракетним полігоном Капустин Яр в Астраханській області 12 і 13 травня 2025 року, що може свідчити про підготовку до запуску балістичних ракет.

Про це повідомляється на офіційному сайті NOTAMs, де 8 травня було опубліковано відповідне попередження.

Заборона на польоти діятиме щодня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом і стосуватиметься всіх повітряних суден у районі полігону. Особливу увагу привертає вказаний діапазон висот — від поверхні до необмеженої висоти, що характерно для випробувань або запусків балістичних ракет.

Аналогічні обмеження діяли 21–23 листопада 2024 року, перед ударом балістичною ракетою «Кедр» («Орєшнік») по Дніпру, а також 11–21 грудня, після чого 13 грудня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, застосувавши балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети.

Ця інформація збігається з попередженням посольства США в Києві про потенційну масштабну повітряну атаку найближчими днями та ескалацією російських атак, включно з 734 порушеннями триденного «перемир’я».