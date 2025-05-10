Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром: можливий запуск «Орєшніка»

Читати цю новину російською мовою
Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром: можливий запуск «Орєшніка»
Росія оголосила про закриття повітряного простору над ракетним полігоном Капустин Яр в Астраханській області 12 і 13 травня 2025 року, що може свідчити про підготовку до запуску балістичних ракет.

Про це повідомляється на офіційному сайті NOTAMs, де 8 травня було опубліковано відповідне попередження.

Заборона на польоти діятиме щодня з 06:00 до 16:00 за місцевим часом і стосуватиметься всіх повітряних суден у районі полігону. Особливу увагу привертає вказаний діапазон висот — від поверхні до необмеженої висоти, що характерно для випробувань або запусків балістичних ракет.

Аналогічні обмеження діяли 21–23 листопада 2024 року, перед ударом балістичною ракетою «Кедр» («Орєшнік») по Дніпру, а також 11–21 грудня, після чого 13 грудня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні, застосувавши балістичні, крилаті та гіперзвукові ракети.

Ця інформація збігається з попередженням посольства США в Києві про потенційну масштабну повітряну атаку найближчими днями та ескалацією російських атак, включно з 734 порушеннями триденного «перемир’я».

  • 5
  • 10.05.2025 11:02
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
11:13
Трамп визнав провал обіцянок завершити війну в Україні: чи змінить США стратегію?
Україна
11:02
Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром: можливий запуск «Орєшніка»
Світ
08:11
Кремль висунув нові умови для 30-денного перемир’я
Світ
07:20
США та Європа готують ультиматум для Путіна
Україна
21:50
Посольство США в Києві попереджає про можливу масштабну повітряну атаку найближчими днями
Світ
21:40
Продовжуємо рух до миру: Єрмак поговорив з Рубіо, Віткоффом і Келлогом
Світ
20:47
У найближчі години або дні може бути оголошено про припинення вогню, — Reuters
Світ
19:25
Президент Фінляндії Стубб анонсував прогрес у переговорах про припинення вогню в Україні
Світ
17:14
Припинення вогню на 30 днів: угоду можуть укласти цими вихідними, – Мерц
Світ
14:44
Путін використав День Перемоги для виправдання війни на тлі провалів на фронті – NYT
Світ
13:58
Німеччина посилить підтримку України та погрожує Росії новими санкціями – Мерц
Світ
12:49
Сі Цзіньпін закликав Путіна до «справедливої» мирної угоди щодо України
Світ
12:48
Чому pod системи від RainZhizha ідеально підходять для тих, хто шукає комфорт
Україна
12:33
СБУ вперше викрила агентурну мережу угорської воєнної розвідки на Закарпатті
Світ
08:33
Трамп закликав до 30-денного припинення вогню після розмови з Зеленським
Світ
08:02
Британія оголосить наймасштабніші санкції проти по тіньового флоту РФ
Світ
20:26
Обрано нового Папу: вперше ним став американець
Світ
19:47
Трамп хоче залучити Китай до мирних переговорів між Україною та Росією
Світ
16:45
Росія прив’язує подальші дії в Україні до перебігу травневого перемир’я
Світ
16:36
США та Росія обговорюють відновлення постачання російського газу до Європи на тлі мирних переговорів по Україні
Світ
15:12
У які азартні ігри можна грати в ліцензійному казино Супер Гра
Україна
10:21
Україна розглядає заміну долара на євро через геополітичні зміни та наближення до ЄС
Світ
10:01
Україна та партнери обговорили з США 30-денне перемир’я та нові санкції проти Росії
Світ
09:54
Трамп може оголосити про першу торговельну угоду – з Британією
Світ
07:36
Індія та Пакистан провели один із найбільших повітряних боїв в історії авіації

Головне

Світ
08:11
Кремль висунув нові умови для 30-денного перемир’я
Україна
21:50
Посольство США в Києві попереджає про можливу масштабну повітряну атаку найближчими днями
Світ
21:40
Продовжуємо рух до миру: Єрмак поговорив з Рубіо, Віткоффом і Келлогом
Світ
19:25
Президент Фінляндії Стубб анонсував прогрес у переговорах про припинення вогню в Україні
Україна
12:33
СБУ вперше викрила агентурну мережу угорської воєнної розвідки на Закарпатті
Світ
20:26
Обрано нового Папу: вперше ним став американець
Світ
16:45
Росія прив’язує подальші дії в Україні до перебігу травневого перемир’я
Світ
08:30
Ватикан обирає нового Папу: кардинали розпочали конклав, світ чекає білого диму
Світ
14:27
США призупинили авіаперевезення зброї в Україну за наказом Піта Гегсета: хаос у Пентагоні
Світ
11:38
Фрідріх Мерц не став канцлером Німеччини з першої спроби: історичний прецедент у Бундестазі
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Трамп визнав провал обіцянок завершити війну в Україні: чи змінить США стратегію?
Світ
10.05.2025 11:13
ТОР
Росія закриває повітряний простір над Капустіним Яром: можливий запуск «Орєшніка»
Україна
10.05.2025 11:02
ТОР
Кремль висунув нові умови для 30-денного перемир’я
Світ
10.05.2025 08:11

Популярне

ТОР
Обрано нового Папу: вперше ним став американець
08.05.2025 20:26
ТОР
Посольство США в Києві попереджає про можливу масштабну повітряну атаку найближчими днями
09.05.2025 21:50
ТОР
У найближчі години або дні може бути оголошено про припинення вогню, — Reuters
09.05.2025 20:47

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2025, «VLASTI.NET»"
Казино України - топ рейтинг