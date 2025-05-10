Трамп визнав провал обіцянок завершити війну в Україні: чи змінить США стратегію?

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Трамп визнав провал обіцянок завершити війну в Україні: чи змінить США стратегію?
Президент США Дональд Трамп приватно визнав, що його обіцянка завершити війну в Україні за 24 години виявилася нереалістичною, а переговори з Росією стали серйозним викликом.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на заяви Трампа перед донорами у Флориді. За словами присутніх, він назвав президента Росії Володимира Путіна «складним переговорником», який «хоче все» — повний контроль над Україною, що ускладнює будь-які домовленості.

Під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово заявляв, що зупинить війну в Україні «за один день» завдяки своїм відносинам із Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Однак після 100 днів другого терміну конфлікт триває, а дипломатичні зусилля США, зокрема через посланника Стіва Віткоффа, не привели до переговорів між сторонами. Спочатку Трамп вважав, що Україну буде важче переконати, ніж Росію, що призвело до публічного конфлікту із Зеленським в Овальному кабінеті. Тепер його адміністрація визнає, що Росія є головною перешкодою, відкидаючи пропозицію 30-денного перемир’я, яке підтримав Київ.

Віцепрезидент Джеймс Вэнс натякнув на можливі санкції, але Трамп висловлює розчарування діями Путіна, зокрема бомбардуванням цивільних районів. Експерти, як-от професор Кайл Хейнс, критикують Трампа за нереалістичні обіцянки, тоді як Білий дім стверджує, що адміністрація «зосереджена на мирі».

Чи змінить Трамп стратегію, наприклад, посиливши тиск на Росію санкціями чи зброєю для України, залишається неясним. Подальші кроки Трампа залежатимуть від його готовності протистояти Путіну, попри бажання уникнути «слабкості» на глобальній арені.

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  • 10.05.2025 11:13
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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