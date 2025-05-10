Макрон пригрозив Росії «масштабними» санкціями у разі порушення 30-денного перемир’я в Україні

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Макрон пригрозив Росії «масштабними» санкціями у разі порушення 30-денного перемир’я в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон 10 травня 2025 року попередив Росію про «масштабні» скоординовані санкції з боку Європи та США, якщо вона порушить запропоноване 30-денне перемир’я в Україні.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, куди прибув разом із лідерами Німеччини, Польщі та Великої Британії для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє The Guardian.

«У разі порушення цього перемир’я ми домовилися, що масштабні санкції будуть підготовлені та скоординовані між європейцями та американцями», — наголосив Макрон.

Пропозиція 30-денного припинення вогню, підтримана західними союзниками Києва, була озвучена після зустрічі «Коаліції охочих» та телефонної розмови лідерів із президентом США Дональдом Трампом. Україна готова розпочати перемир’я з 12 травня, але Росія відкидає ініціативу, вимагаючи припинення постачання зброї Києву.

Закриття Росією повітряного простору над Капустіним Яром 12–13 травня  та 734 порушення попереднього «перемир’я» свідчать про ризик ескалації. Погрози Макрона узгоджуються з позицією канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який також закликав до санкцій у разі відмови Росії від переговорів.

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  • 10.05.2025 16:03
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