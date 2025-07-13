Генсек НАТО Рютте знов відвідає Трампа у Вашингтоні

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Генсек НАТО Рютте знов відвідає Трампа у Вашингтоні
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відправиться до Вашингтона у понеділок і вівторок, 14–15 липня, для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом.

Про це повідомили джерела в НАТО, не уточнюючи офіційної мети візиту.

Зустріч відбувається на тлі нещодавньої заяви Трампа в інтерв’ю NBC News, де він оголосив про угоду, за якою НАТО повністю фінансуватиме постачання американської зброї Україні, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot. «Ми відправляємо зброю до НАТО, і НАТО оплачує її на сто відсотків», — сказав Трамп, додавши, що в понеділок, 14 липня, він зробить «важливу заяву» щодо Росії.

Контекст візиту

Візит Рютте збігається з ескалацією російських атак на Україну, зокрема масованою дроновою атакою в ніч на 12 липня, яка вразила західні та центральні регіони, включаючи Львів і Луцьк. За даними CBS News, Трамп також розглядає нове фінансування для України, використовуючи 3,85 мільярда доларів із президентських повноважень (Presidential Drawdown Authority) або конфісковані російські активи.

Раніше Рютте, після телефонної розмови з Трампом 10 липня, закликав союзників по НАТО прискорити постачання боєприпасів і систем ППО Україні. «Я тісно співпрацюю з союзниками, щоб забезпечити Україні необхідну допомогу», — написав він на платформі X. Крім того, держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Малайзії зазначив, що Росія запропонувала «новий підхід» до переговорів, хоча деталей не розкрито.

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  • 13.07.2025 16:14
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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