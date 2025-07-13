Рівно рік тому Трампа могли вбити: розкрито помилки Секретної служби

Через рік після замаху на президента США Дональда Трампа під час мітингу в Батлері, штат Пенсильванія, 13 липня 2024 року, новий звіт Управління урядової звітності (GAO) виявив низку серйозних помилок Секретної служби США, які могли запобігти трагедії.

Звіт, підготовлений на запит сенатора-республіканця від Айови Чака Грасслі, вказує на «серію поганих рішень і бюрократичні обмеження», що призвели до провалу в забезпеченні безпеки, пише Independent.

Згідно зі звітом, Секретна служба «не змогла впровадити заходи безпеки», які могли б запобігти замаху. Документ, оприлюднений офісом Грасслі в суботу, 12 липня, підкреслює численні недоліки, зокрема серйозні проблеми з комунікацією, «відсутність конкретних і повних інструкцій» для агентів на мітингу, а також неефективне планування, підготовку агентів і розподіл ресурсів.

Непоінформованість про загрозу

Звіт виявив, що вищі посадовці Секретної служби знали про потенційну загрозу життю Трампа за десять днів до мітингу, однак ця інформація не була специфічною для події 13 липня чи конкретного нападника. Через «ізольовану практику обміну секретною інформацією про загрози», агенти Секретної служби та місцеві правоохоронці, відповідальні за безпеку на мітингу, не були поінформовані про цю загрозу. За даними Politico, якби інформація була передана, місцеві правоохоронці могли б запросити додаткові ресурси, такі як балістичне скло чи розширені системи протидії дронам.

GAO рекомендувало Секретній службі змінити політику, щоб забезпечити проактивний обмін інформацією про загрози всередині агентства та з партнерами. «Впровадження змін у політику Секретної служби щодо обов’язкового внутрішнього обміну інформацією про загрози може допомогти агентам і партнерам мати необхідну інформацію для ефективного захисту», — йдеться у звіті.

Події в Батлері та їх наслідки

Під час замаху 13 липня 2024 року стрілець, якого згодом ліквідував снайпер Секретної служби, випустив вісім пострілів. Один із них зачепив вухо тодішнього кандидата в президенти Дональда Трампа, одна людина, Корі Комператоре, загинула, ще двоє отримали поранення. Звіт зазначає, що багато агентів Секретної служби зіткнулися з обмеженим зв’язком через проблеми з мобільними телефонами, що, ймовірно, перешкоджало ефективній координації під час інциденту.

Сенатор Грасслі, голова комітету Сенату з питань судочинства, заявив, що провал Секретної служби став «кульмінацією багаторічного невдалого управління» та відбувся після того, як адміністрація Байдена відхилила запити на посилення безпеки для захисту Трампа. «Американці повинні бути вдячні, що президент Трамп вижив того дня і зрештою був переобраний, щоб відновити здоровий глузд у нашій країні», — зазначив Грасслі.

Реформи та фінансування

Для вирішення проблем Секретної служби Конгрес виділив 1,17 мільярда доларів у рамках нещодавно ухваленого закону One Big Beautiful Bill Act. Грасслі підкреслив, що ці кошти спрямовані на «виправлення того, що зламано», і висловив сподівання, що вони допоможуть модернізувати агентство. Директор Секретної служби Шон Керран заявив, що агентство вже впроваджує рекомендації GAO, включаючи реформи для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

Звіт також виявив, що Секретна служба відмовила у запиті на додаткові ресурси, такі як обладнання для протидії дронам, через їх розподіл на національні конвенції республіканців і демократів. Лише в останній момент було схвалено розміщення снайперів, що, за даними GAO, «ймовірно, врятувало життя Трампа».