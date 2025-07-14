Росія просить у Північної Кореї більше військ для війни в Україні

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Росія просить у Північної Кореї більше військ для війни в Україні
Візит міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Пхеньяна, перший з 2009 року, підкреслює зростаючу залежність Москви від Північної Кореї у забезпеченні військовими силами та інженерною підтримкою для війни в Україні.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на аналітиків та заяви офіційних осіб.

Зростання військової співпраці

Лавров під час прес-конференції в суботу заявив, що Росія не має причин відмовлятися від пропозиції Пхеньяна надіслати додаткові війська, назвавши це «щирим актом солідарності». Він зазначив, що форма реалізації стратегічного оборонного договору, підписаного між Росією та КНДР у червні 2024 року, залежатиме від Пхеньяна. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підтвердив «безумовну» підтримку дій Росії в Україні, заявивши, що обидві країни поділяють однакові погляди на всі стратегічні питання, повідомило державне агентство КНДР KCNA.

За оцінками, у листопаді 2024 року Північна Корея відправила до Росії близько 11 000 солдатів для відбиття українського наступу в Курській області, з яких приблизно 4 000 загинули або отримали поранення. Аналітик Корейського дослідницького інституту національної безпеки Ду Джин-хо зазначив, що Росія може розраховувати на північнокорейських бойових інженерів для потенційної операції з форсування Дніпра з метою захоплення Херсона. Багато північнокорейських спецпризначенців уже беруть участь у спільних операціях з російськими військами в Курську, а інші розміщені вздовж північно-східного кордону України між Брянськом і Бєлгородом.

Дипломатична активність і обмін технологіями

Візит Лаврова відбувся після поїздки до Пхеньяна екс-міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який оголосив про відправлення 1 000 північнокорейських саперів і 5 000 військових будівельників до Курська для розмінування та відновлення інфраструктури, за даними російського агентства ТАСС. Аналітики вважають, що ці візити спрямовані на зміцнення особистої довіри між лідерами, оскільки Кім Чен Ин прагне гарантій виконання Росією своїх обіцянок.

У обмін на війська та артилерійські снаряди Північна Корея, ймовірно, отримує від Росії передові військові технології для модернізації флоту й авіації, а також готівкові платежі. Професор Пусанського університету Роберт Келлі підкреслив, що ключовою вигодою для Пхеньяна є доступ до технологій, яких КНДР не може виробляти самостійно, зокрема для ядерної ракетної програми, таких як системи атмосферного повернення та вдосконалені системи наведення.

Обмеження та ризики

Незважаючи на «безумовну» підтримку, аналітики вважають, що партнерство має межі. Професор університету Донгук Ко Ю-хван зазначив, що відправлення північнокорейських військ безпосередньо в Україну малоймовірне, оскільки це може порушити умови альянсу та викликати міжнародне обурення. Крім того, зростання внутрішнього невдоволення в КНДР через військові втрати змушує Кіма уникати надмірного залучення військ до бойових дій.

Лавров також використав візит для захисту ядерних амбіцій Північної Кореї, заявивши, що Росія «розуміє» мотиви Пхеньяна, і стверджуючи, що ядерний арсенал КНДР є причиною, чому «жоден серйозний гравець не розглядає військовий удар по КНДР». Він засудив військове нарощування США, Південної Кореї та Японії навколо Корейського півострова, порівнявши його з ударами Ізраїлю та США по Ірану.

Міжнародний контекст

Посилення співпраці між Росією та Північною Кореєю відбувається на тлі ескалації війни в Україні. За даними Yonhap News, КНДР поставила Росії понад 12 мільйонів артилерійських снарядів, а також планує відправити додатково 25 000–30 000 солдатів у липні чи серпні. Водночас США та їхні союзники активізують підтримку України. За даними Axios, президент США Дональд Трамп 14 липня анонсує план озброєння України, включно з наступальною зброєю, що фінансуватиметься європейськими країнами. Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Вашингтона обговорить із Трампом ці ініціативи.

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  • 14.07.2025 12:30
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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