Зеленський порівняв Байдена і Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головна відмінність між підходами до війни в Україні попереднього президента США Джо Байдена та чинного лідера Дональда Трампа полягає в їхній здатності завершити конфлікт.

Про це він сказав в ефірі американського телеканалу Newsmax.

Позиція Зеленського

«Найголовніше — я не хочу нікого критикувати. Я вдячний Америці за всю допомогу під час цієї війни. Америка підтримувала нас, і я завжди говорив, що ми вдячні Білому дому, вдячні за двопартійну підтримку», — наголосив Зеленський. Він підкреслив, що США надавали підтримку Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, і ця допомога триває.

Проте, за словами Зеленського, Байдену не вдалося припинити війну.

«Президент Байден не зміг закінчити цю війну. Я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. Я думаю, що це буде головна різниця», — заявив він.

Контекст заяви

Заява Зеленського прозвучала на тлі нещодавнього оголошення Трампа про постачання Україні 17 систем Patriot і потенційних далекобійних ракет, таких як ATACMS і JASSM, які фінансуватимуть країни НАТО (Reuters, Military Watch Magazine). Трамп також погрожує ввести 100% тарифи проти країн, які торгують із Росією, якщо мирну угоду не буде досягнуто протягом 50 днів (The Washington Post). Ці кроки контрастують із попередньою політикою Трампа, який уникав активної підтримки України та позитивно висловлювався про Путіна (The Telegraph).

Міжнародна ситуація

Росія продовжує ескалацію, зокрема після масованої дронової атаки 12 липня (Axios), і отримує підтримку від Північної Кореї (11 000 солдатів і 12 мільйонів снарядів, за даними South China Morning Post і Yonhap News) та Китаю, який пообіцяв поглибити співпрацю з Москвою (The Telegraph). Водночас ЄС наближається до зниження цінової стелі на російську нафту до 47 доларів за барель (Reuters), а Німеччина планує закупити дві системи Patriot для України (Financial Times).