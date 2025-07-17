Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою України

Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою УкраїниЧитати цю новину російською мовою
Верховна Рада 17 липня призначила Юлію Свириденко новою очільницею українського уряду. За її кандидатуру проголосували 262 народні депутати.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Хто як голосував:
- «Слуга народу» — 201
- «Голос» — 1
- «Відновлення» — 10
- «За майбутнє» — 12
- «Довіра» — 15
- Позафракційні — 13
- «Європейська Солідарність» і «Батьківщина» не дали жодного голосу.
Свириденко стала другою жінкою на посаді прем’єр-міністра за історію незалежності України. До цього вона була першою віцепрем’єркою та міністеркою економіки.
Напередодні політикиня окреслила основні завдання нового Кабміну:
- зміцнення економіки;
- розширення соціальної підтримки;
- розвиток власного виробництва зброї;
- першочергова мета — забезпечення Сил оборони України.
Що передувало:
16 липня Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем’єра, разом із його урядом. Того ж вечора до парламенту надійшло подання президента Зеленського з кандидатурою Свириденко.
Досьє на Юлію Свириденко:
- Народилася у Чернігові, 1985 року.
- За освітою — економістка, випускниця КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.
- Пройшла шлях від фахівчині в Чернігівській ОДА до першої віцепрем’єрки.
- Координувала економічну політику в умовах війни, залучала інвестиції, працювала над дерегуляцією, реформами ринку праці та підтримкою бізнесу.
Свириденко активно представляла Україну на міжнародних економічних форумах і переговорах — тепер робитиме це вже як очільниця уряду.
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- 17.07.2025 12:54
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