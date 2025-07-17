Юлія Свириденко стала новою прем’єр-міністеркою України

Верховна Рада 17 липня призначила Юлію Свириденко новою очільницею українського уряду. За її кандидатуру проголосували 262 народні депутати.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Хто як голосував:

«Слуга народу» — 201

«Голос» — 1

«Відновлення» — 10

«За майбутнє» — 12

«Довіра» — 15

Позафракційні — 13

«Європейська Солідарність» і «Батьківщина» не дали жодного голосу.

Свириденко стала другою жінкою на посаді прем’єр-міністра за історію незалежності України. До цього вона була першою віцепрем’єркою та міністеркою економіки.

Напередодні політикиня окреслила основні завдання нового Кабміну:

зміцнення економіки;

розширення соціальної підтримки;

розвиток власного виробництва зброї;

першочергова мета — забезпечення Сил оборони України.

Що передувало:

16 липня Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади прем’єра, разом із його урядом. Того ж вечора до парламенту надійшло подання президента Зеленського з кандидатурою Свириденко.

Досьє на Юлію Свириденко:

Народилася у Чернігові, 1985 року.

За освітою — економістка, випускниця КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Пройшла шлях від фахівчині в Чернігівській ОДА до першої віцепрем’єрки.

Координувала економічну політику в умовах війни, залучала інвестиції, працювала над дерегуляцією, реформами ринку праці та підтримкою бізнесу.

Свириденко активно представляла Україну на міжнародних економічних форумах і переговорах — тепер робитиме це вже як очільниця уряду.