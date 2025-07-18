Зеленський та Макрон обговорили посилення ППО, навчання пілотів Mirage та нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 18 липня, провів "дуже змістовну, годинну розмову" зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Глави держав обговорили широкий спектр питань, що стосуються оборонних потреб України, посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на Росію.

Оборонні потреби та стратегічний погляд Франції

За словами Зеленського, опублікованими у його Telegram-каналі, основною темою розмови була ситуація на передовій та першочергові оборонні потреби України. «Вдячний Емманюелю за дійсно стратегічний погляд та готовність допомагати саме тим, що потрібно нашим воїнам», — написав український лідер.

Особливу увагу під час переговорів приділили зміцненню української протиповітряної оборони. Зокрема, йшлося про постачання ракет для систем SAMP/T та фінансування дронів-перехоплювачів. Це свідчить про розуміння партнерами критичної потреби України у захисті від російських повітряних атак. Президент України також повідомив, що готуються спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та закордонних справ щодо нових кроків у «захисті життя наших людей від російських ударів».

Навчання пілотів та винищувачі Mirage

Важливим досягненням розмови стало підтвердження домовленості про підготовку українських пілотів для винищувачів Mirage. За словами Зеленського, Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках, що може значно прискорити процес освоєння сучасної авіаційної техніки українськими військовими. Лідери також обговорили роботу у форматі «коаліції охочих» та реалізацію домовленостей нещодавньої зустрічі.

Санкційний тиск та глобальна координація

Крім військових питань, президенти скоординували подальші політичні кроки та обговорили тиск на Росію. Зеленський подякував Франції за її відчутний внесок у наповнення та просування 18-го пакету санкцій ЄС. «Разом працюємо і з американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії», — наголосив Президент України.

Нагадаємо, 24 червня Зеленський та Макрон вже зустрічалися на полях саміту НАТО в Гаазі, де також обговорювали постачання винищувачів Mirage та інвестиції у виробництво дронів. Ця повторна годинна розмова підтверджує стратегічне партнерство між Україною та Францією у протистоянні російській агресії.