Секс-скандал з Епштейном: Трамп подав позов проти The Wall Street Journal на $20 мільярдів

Президент США Дональд Трамп подав позов проти The Wall Street Journal (WSJ) до федерального суду Флориди, вимагаючи 20 мільярдів доларів за наклеп і шкоду репутації.

Позов став відповіддю на статтю WSJ, опубліковану 18 липня, яка стверджувала, що в 2003 році Трамп написав листа педофілу та фінансисту Джеффрі Епштейну до його 50-річчя, додавши до нього малюнок із зображенням грудей і лобкових волосся. Про це повідомляє CNN.

Деталі позову

Позов складається з двох пунктів: наклеп і завдання репутаційного збитку, за кожним із яких Трамп вимагає по 10 мільярдів доларів. У документі стверджується, що WSJ, її материнська компанія Dow Jones, медіамагнат Руперт Мердок і два автори статті діяли зі «злим умислом», опублікувавши «очевидно підроблений» лист. На своїй платформі Truth Social Трамп назвав WSJ «мусорним» і «нікчемним виданням», пообіцявши, що судовий процес проти Мердока та газети буде «цікавим досвідом».

«Я з нетерпением жду, як Руперт Мердок буде давати показання по моєму иску проти нього та його “мусорної газети”, WSJ. Це буде цікавий досвід!!!» — написав Трамп.

Контекст звинувачень

Стаття WSJ, опублікована за день до позову, викликала обурення в Білому домі. У ній стверджувалося, що Трамп у 2003 році надіслав Епштейну лист із вульгарним малюнком і побажанням, щоб «кожен день був новим прекрасним секретом». Хоча WSJ не оприлюднила фотографію листа, редакція заявила, що ознайомилася з документом. Віцепрезидент США Джей Ді Ванс назвав публікацію «чушшю» і закликав WSJ вибачитися.

Звинувачення у зв’язках Трампа з Епштейном, який був засуджений за сексуальні злочини та організацію проституції неповнолітніх, залишаються предметом спекуляцій. У 2002 році Трамп в інтерв’ю New York Magazine називав Епштейна «чудовим хлопцем» і хвалив його любов до молодих жінок. Однак після арешту Епштейна в 2019 році Трамп заявив, що не спілкувався з ним понад 15 років і «не був його шанувальником». Доказів причетності Трампа до злочинів Епштейна наразі немає, але ця тема продовжує викликати суперечки.

Політичний тиск і обіцянки

Скандал навколо Епштейна посилив тиск на Трампа, зокрема з боку його прихильників, які вимагають оприлюднення всіх документів у цій справі, як він обіцяв під час передвиборчої кампанії. Нещодавно спікер Палати представників Майк Джонсон закликав «викласти все на стіл» і дозволити громадськості зробити висновки. Трамп розпорядився опублікувати «релевантні» свідчення присяжних у справі Епштейна, але, за даними CNN, ці документи не містять значних нових деталей.