Росія планує атакувати Україну 2000 дронів одночасно, — німецький генерал

Російська армія готується до масованих атак на Україну, запускаючи до 2000 дронів одночасно, що стане серйозним викликом для української протиповітряної оборони.

Про це заявив генерал Крістіан Фройдінг, голова ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини.

За словами Фройдінга, Росія активно розширює виробництво безпілотників, зокрема дронів типу «Шахед», які коштують від 30 до 50 тисяч євро. Використання дорогих ракет Patriot, вартістю понад 5 мільйонів євро, для їх знищення є економічно невигідним. Генерал наголосив на необхідності розробки дешевших засобів протидії вартістю 2-4 тисячі євро за одиницю, щоб ефективно відбивати масові атаки.

Фройдінг також запропонував тактику завдання ударів по російських тилових об’єктах, зокрема військових аеродромах і підприємствах оборонної промисловості, як спосіб послаблення агресора. Він підкреслив зміну позиції Китаю, який припинив постачання комплектуючих для дронів Україні, перенаправивши експорт до Росії, що ускладнює обороноздатність Києва.

Раніше командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, спираючись на дані української розвідки, попередив, що Росія незабаром може запускати до 1000 «Шахедів» на добу.