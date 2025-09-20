Батька Путіна змусили одружитися з його матір’ю після того, як він вибив їй око вилами – Bild

Батька Путіна змусили одружитися з його матір'ю після того, як він вибив їй око вилами – Bild
Російські розслідувачі Роман Баданін і Михайло Рубін у книзі «Цар власною персоною» розкрили драматичний епізод із життя батьків президента РФ Володимира Путіна.

За їхніми даними, мати Путіна, Марія Іванівна, втратила око через випадковий удар вилами від майбутнього чоловіка, Володимира Спиридоновича, після чого її змусили вийти за нього заміж. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Деталі інциденту

Згідно з книгою, подія сталася приблизно в 1928 році в селі Тургиново Тверської області. 17-річна Марія запросила Володимира до себе додому, але він прийшов із групою друзів. Дівчина злякалася і відмовилася їх впускати, після чого юнаки почали ламати ворота вилами. Один із ударів випадково влучив Марії в обличчя, через що лікарі були змушені видалити їй око.

Мати дівчини, погрожуючи судом, змусила Володимира одружитися з Марією. Пара переїхала до Ленінграда, де Володимир Спиридонович працював на заводі. На рідкісних фотографіях Марія часто відверталася, щоб приховати частину обличчя з втраченим оком.

Контраст із офіційною версією

Ці дані суперечать офіційним розповідям Путіна про батьків. Президент РФ стверджував, що «ніколи не бачив батька п’яним і не чув від нього грубого слова». Розслідування Баданіна та Рубіна кидає виклик цій ідеалізованій картині, підкреслюючи складні обставини шлюбу батьків Путіна.

Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

