У Росії застрелився топ-менеджер ключової компанії для виробництва «Шахедів»

У Росії застрелився топ-менеджер ключової компанії для виробництва «Шахедів»
У Підмосков’ї знайшли застреленим генерального директора Umatex Group – єдиного російського виробника вуглеволокна, ключового постачальника сировини для дронів "Шахед"/"Герань".

Тіло Олександра Тюніна виявили на узбіччі неподалік селища з рушницею та передсмертною запискою. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra, пише Мілітарний.

Деталі інциденту

Тюніна знайшли з вогнепальним пораненням. У записці йшлося: «Я сам це зробив, втомився боротися 5-й рік з депресією, стає все гірше, немає сил». Проєкт «Быть или» зазначає, що це 35-та загадкова смерть російських топ-чиновників і керівників компаній з 2022 року, де самогубство – одна з поширених «причин».

Подібний випадок стався в липні: ексгубернатор Курської області Роман Старовойт застрелився в машині, якого звинувачували у провалі оборони під час української наступальної операції.

Роль Umatex у війні

Umatex Group (АТ «Химпроминжиниринг») – монополіст у виробництві вуглеволокна в РФ. Підрозділ «Алабуга-Волокно» в економічній зоні Татарстану постачає матеріал для фюзеляжів дронів «Шахед», забезпечуючи високу міцність при низькій вазі. Компанія виробляє 95% вуглеволокна в Росії – 1400-2000 тонн щороку, з можливим зростанням через масштабування виробництва дронів.

