Британські винищувачі почали патрулювати небо Польщі після провокацій Росії в повітряному просторі НАТО

Британські винищувачі Typhoon Королівських ВПС здійснили перший патрульний виліт над Польщею в рамках місії НАТО Eastern Sentry, спрямований на зміцнення оборони Альянсу після порушення російськими дронами повітряного простору Польщі.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, пише Reuters.

Деталі місії

Місія, оголошена в понеділок після інциденту з російськими дронами 10 вересня, є відповіддю на «найзначніше порушення» повітряного простору НАТО з початку повномасштабної війни Росії проти України, заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Два винищувачі Typhoon вилетіли з бази на сході Англії в п’ятницю ввечері, 19 вересня, для патрулювання польського неба та захисту від російських повітряних загроз, зокрема дронів, і повернулися до Великої Британії рано вранці в суботу.

«Це чіткий сигнал: повітряний простір НАТО буде захищено», – наголосив Хілі. Начальник штабу ВПС, маршал авіації Гарв Сміт, додав: «Ми залишаємося гнучкими, інтегрованими та готовими проектувати повітряну міць на відстані».

Контекст і провокації Росії

Місія Великої Британії стала реакцією на зростаючу агресію Росії. 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин, що Таллінн назвав «безпрецедентно зухвалим». Хілі засудив це як «третє порушення повітряного простору НАТО за останні дні», назвавши дії Росії «безрозсудними та небезпечними». Росія заперечує порушення, стверджуючи, що її літаки літали над нейтральними водами.

Раніше, 10 вересня, російські дрони увійшли в повітряний простір Польщі, що спонукало Варшаву активувати статтю 4 НАТО. Ці інциденти збіглися зі скороченням безпекової допомоги США для Балтії, оголошеним Пентагоном наприкінці серпня, що викликало занепокоєння щодо можливого заохочення Москви до подальших провокацій.