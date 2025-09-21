Президент Чехії закликав НАТО збивати російські літаки за порушення повітряного простору

Президент Чехії закликав НАТО збивати російські літаки за порушення повітряного простору
Президент Чехії Петр Павел заявив, що НАТО має реагувати на порушення повітряного простору Росією, зокрема військовими засобами, включно зі збиттям російських літаків.

Відповідну заяву Павел зробив для Radio Prague International.

Реакція на провокації Росії

Коментуючи інцидент 19 вересня, коли три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин, Павел наголосив: «НАТО має реагувати, зокрема й військовою реакцією. Росія швидко усвідомить, що зробила помилку і перетнула межу допустимого». Він додав, що поступатися агресору неприпустимо, хоча це балансування на межі конфлікту.

Павел підкреслив, що порушення повітряного простору є підставою для активації оборонних механізмів, включно зі збиттям літаків. «Те, що сталося в Польщі, Естонії, і те, що чотири роки триває в Україні, стосується всіх нас. Якщо ми не збережемо єдність, це може статися і з нами», – заявив президент Чехії.

Контекст інцидентів

19 вересня Росія вчетверте за 2025 рік порушила повітряний простір Естонії, що спонукало Таллінн активувати статтю 4 НАТО для консультацій. Того ж дня два російські винищувачі порушили зону безпеки польської бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі. Росія заперечує порушення, стверджуючи, що її літаки літали над нейтральними водами.

Ці провокації сталися після скорочення безпекової допомоги США для країн Балтії, оголошеного Пентагоном наприкінці серпня, що викликало занепокоєння щодо заохочення Росії до агресії. Велика Британія розпочала патрулювання неба Польщі винищувачами Typhoon у рамках місії NATO Eastern Sentry.

Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

