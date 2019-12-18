Российская журналистка выругалась матом в эфире

Корреспондент ГТРК «Сахалин» Мария Кондиус нецензурно выругалась в эфире выпуска новостей.

На это обратил внимание Telegram-канал «Планерка».

Кондиус рассказывала о нападении на фельдшеров, прибывших на вызов в один из жилых домов города Долинск Сахалинской области. «В одной из квартир находилась компания молодых людей, которые вызвали «скорую помощь» для пожилой женщины. К их приезду она была мертва, причем, по словам медиков, уже несколько часов», — сказала журналистка, после чего выругалась.

«Сахалинская журналистка знает толк в русском мате», — написали под видео авторы канала. На сайте местного канала опубликована расшифровка и видео репортажа. Из текста и этого варианта записи фрагмент нецензурной лексикой вырезали.