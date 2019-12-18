«Динамо» планирует избавиться от легионеров

В новом году киевское «Динамо» планирует масштабное обновление состава. 15-кратный чемпион Украины попрощается со многими легионерами.

«Динамо» намерено продать защитников Томаша Кендзеру, Карлоса Самбрано, Тамаша Кадара, Йосипа Пиварича, Сидклея, полузащитника Мохамеда Кадири, форвардов Жерсона Родригеша и Франа Соля, уточняет издание.

Эти футболисты не входят в планы тренерского штаба по разным причинам. Пока неизвестно, кого «Динамо» ищет им на замену.

«Динамо» ушло на зимние каникулы, занимая второе место в Favbet лиге – после 18-ти сыгранных туров о чемпионстве киевлянам можно забыть до следующего сезона – отрыв от «Шахтера» составляет 14 очков.

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