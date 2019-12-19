У украинской власти закончились деньги

Правительство Украины столкнулось с трудностями при исполнении бюджета, из-за этого приостановлено финансирование всех программ, кроме защищенных.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

До этого депутат Верховной Рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne сообщил, что у властей закончились деньги, «дырка» в бюджете достигла 70 миллиардов гривен (три миллиарда долларов).

По его словам, «запрещено принимать любые казначейские документы», чего не было даже во время экономического кризиса 2008 года. Крулько назвал ситуацию «полным провалом новой власти» по наполнению бюджета и выполнению бюджетных программ. Он утверждает, что до конца года на различные цели должны были потратить около 100 миллиардов гривен, а в государственной казне осталось не более 26 миллиардов.

Филатов опубликовал распоряжение премьер-министра Алексея Гончарука, на которое ссылается Крулько. Мэр Днепра утверждает, что в связи с этой ситуацией «по всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счет».

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