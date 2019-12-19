Путин назвал импичмент Трампа «сфабрикованным»

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что импичмент Дональда Трампа был основан на «сфабрикованных» обвинениях и что Сенат США его отклонит.

Выступая на своей ежегодной пресс-конференции в Москве, российский лидер отверг утверждения о том, что его коллега из США может быть отстранен от должности на основании импичмента.

Путин утверждает, что демократы устроили Трампу импичмент по чисто политическим причинам.

«Партия, проигравшая выборы, продолжает борьбу другими способами», – сказал Путин.

Он добавил, что вопрос об импичменте еще предстоит проголосовать в Сенате США, где республиканцы имеют большинство.

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