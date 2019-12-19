НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
18:19 19 Декабря 2019 Просмотров 60   КомментариевКомментарии

Путин назвал импичмент Трампа «сфабрикованным»

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что импичмент Дональда Трампа был основан на «сфабрикованных» обвинениях и что Сенат США его отклонит.

Выступая на своей ежегодной пресс-конференции в Москве, российский лидер отверг утверждения о том, что его коллега из США может быть отстранен от должности на основании импичмента.

Путин утверждает, что демократы устроили Трампу импичмент по чисто политическим причинам.

«Партия, проигравшая выборы, продолжает борьбу другими способами», – сказал Путин.

Он добавил, что вопрос об импичменте еще предстоит проголосовать в Сенате США, где республиканцы имеют большинство.

Источник:
Тэги: Путин, импичмент, Трамп

Новости по теме

Трамп назвал обвинения по делу об импичменте «смехотворными»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал официальные обвинения по делу об импичменте.
Он заявил, что выдвинутые обвинения являются «смехотворными».

В Москве не верят в возможность новой встречи Путина и Трампа

Перспектива проведения встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом оценивается в Москве скептически.

49% американцев хотят импичмента Трампа

Рейтинг американского президента находится на уровне 38%, при этом его поддержка среди республиканцев сейчас рекордно низкая – 74%.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы