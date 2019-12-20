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Главная » Мир » Наука и Техника
20:50 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Ночной режим» смартфона вредит здоровью

Ученые из Манчестерского университета выяснили, что «ночной режим», который можно включить на многих смартфонах, вредит здоровью.

Исследователи задались вопросом, не вредит ли «ночной режим» циркадным ритмам? Ведь в природе днем свет не только ярче, но и теплее. Ночью свет, отраженный от Луны, имеет синеватый оттенок.

В эксперименте на мышах ученые проверили, как животные реагируют на смену освещения в течение дня. Изменяли при этом не только яркость, но и цветовую температуру. Больше всего режим нарушался у особей, которые проводили много времени под яркими лампами.

Выяснилось, что голубоватый свет нарушает естественные ритмы гораздо меньше, чем теплый, оранжево-желтый. Это одно из первых исследований, которое ставит под сомнение необходимость «ночного режима».

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Тэги: смартфоны, «Ночной режим», Отражение Луны

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