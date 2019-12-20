НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
12:12 20 Декабря 2019 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Меркель объявила войну Трампу после санкций за Северный поток-2

Канцлер Германии Ангела Меркель «объявила войну» президенту США Дональду Трампу после сообщений о санкциях, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает таблоид Bild.

Издание считает, что реакция Меркель по данному вопросу является «ясным объявлением войны». Отмечается, что канцлер не потерпит, чтобы США продолжали подрывать проект газопровода, в котором заинтересована немецкая сторона.

18 декабря Меркель сказала, что американские санкции в отношении компаний, связанных с его строительством, будут иметь экстратерриториальный эффект. Ранее в декабре в МИД Германии просили Вашингтон не вводить санкции. В Берлине указывали, что «принципиально отвергают» вмешательство, которое может повлиять на всю Европу.

17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы». Тем же документом запрещается военное сотрудничество с Москвой «в целях расширения противодействия зловредной деятельности России, Китая и иных стран». Чтобы бюджет вступил в силу, его должен подписать американский лидер Дональд Трамп.

Строительство «Северного потока-2» практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

Источник:
Тэги: Ангела Меркель, дональд трамп, Северный поток 2

Новости по теме

«Северный поток – 2″ и Украина: преемница Меркель сделала заявление

Несмотря на обеспокоенность Киева, Берлин будет поддерживать российский газопровод, предупредила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Меркель и Трамп поговорили об Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Меркель нанесла удар по Трампу в Давосе

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе c «пламенной речью» и призывом в защиту системы многосторонних отношений

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Обмен тормозится из-за нежелания задержанных возвращаться в ОРДЛО

13:42  Украина

Администрация Трампа выступила против новых санкций в отношении России

13:13  Мир

Кабмин объявил войну игровым залам в Украине

12:44  Украина

В обращении появились монеты номиналам в 5 гривен

12:40  Украина

Переговоры по обмену военнопленными отложили на следующую неделю

12:39  Украина

В Украине вновь будут выплачивать больничные

12:37  Украина

За 5 лет в Украине осудили 10 тысяч военных

12:35  Украина

В Тбилиси пытались убить сына первого президента Грузии

12:31  Мир

Меркель объявила войну Трампу после санкций за Северный поток-2

12:12  Мир

В Украине вступил в силу закон, который откладывает введение в действие закона об уголовных проступках

11:46  Украина

ФСБ не пустила украинца на похороны отца в Крым

11:16  Мир

Швейцарец хотел изнасиловать и убить Грету Тунберг

10:43  Мир

ООС: боевики два раза обстреляли украинские позиции

10:07  Украина

Обнародованы новые видео стрельбы возле ФСБ в Москве

09:44  Мир

Трамп требует немедленно начать импичмент

09:17  0

В секторе Газа опять неспокойно: Израиль и ХАМАС обменялись ударами

09:03  Мир

Переговоры по газу между Украиной и Россией сегодня продолжатся

08:43  0

Новости | Игровые автоматы