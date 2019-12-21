НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
09:06 21 Декабря 2019 Просмотров 489   КомментариевКомментарии

Шведский суд отказался депортировать двух африканцев, изнасиловавших женщину

Преступление произошло в сентябре в Стокгольме. Женщина ночью познакомилась с мужчинами и привела из к себе домой.

Они несколько часов били женщину, в том числе ножом, и насиловали. Спустя несколько часов она позвонила в полицию, заявив об издевательствах.

Суд, выслушав потерпевшую и изучив материалы дела, приговорил насильников к пяти годами лишения свободы и штрафу в размере 140 тысяч шведских крон.

На заседании суда прокурор просил депортировать преступников, но судья отказался выносить соответствующее решение, поскольку на родине мужчины могли столкнуться с нарушением своих прав. Дело в том, что они покинули Эритрею незаконно, сбежав с военной службы. Суд посчитал, что после возвращения в Африку их могут подвергнуть наказанию, преследованию или призвать в армию, что равносильно принудительному труду, сообщает газета Aftonbladet.

Источник:
Тэги: депортация, изнасилование, мигранты

Новости по теме

Мужчина напоил и изнасиловал свою племянницу

Злоумышленника поймали правоохранители во время совершения преступления. Полицию вызвала мать девочки, которая находилась далеко и не могла защитить ребенка.

Во время съемок сюжета о мигрантах афганцы изнасиловали переводчицу на глазах у репортера

Французская полиция разбирается в обстоятельствах преступления, которое произошло в Кале в лагере мигрантов. Там ночью изнасиловали переводчицу, которая помогала журналисту в подготовке репортажа о несовершеннолетних беженцах-нелегалах.

В Берлине мигранты изнасиловали девочку из семьи выходцев из России

В Берлине три человека, предположительно мигранты из стран Ближнего Востока, изнасиловали девочку из русскоязычной семьи. Полиция отказывается искать преступников.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы