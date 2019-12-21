В Украине сократился средний размер субсидии

Данные за ноябрь и 11 месяцев этого года обнародовал Госстат.

Средний размер назначенной субсидии на одно украинское домохозяйство в ноябре 2019 года уменьшился на 9,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 479,7 грн. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 20 декабря.

По данным ведомства, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в прошлом месяце получили почти 2,99 млн домохозяйств.

В январе-ноябре этого года за субсидиями обратились 4,1 млн домохозяйств (-40,8%). При этом с начала года они были назначены почти 5,2 млн домохозяйств с учетом тех, которые подали заявки еще в 2018 году (-12,2%).

Сумма назначенных субсидий за 11 месяцев составила более 1,9 млрд грн (в январе-ноябре прошлого года – 2,2 млрд грн).

В ноябре за субсидиями обратились 423,3 тыс. домохозяйств, а назначили – 507,5 тыс. домохозяйств (с учетом подачи заявок в предыдущих периодах).

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