Путину приготовили специальный поезд для поездки по Керченскому мосту
Камеры видеонаблюдения сняли поезд, приготовленный для торжественного открытия Крымского моста, в котором примет участие президент России Владимир Путин.
Кадры показаны в онлайн-трансляции на YouTube-канале «Комсомольской правды».
В ролике запечатлен красно-синий состав у платформы, где собралось множество людей. Неподалеку виден второй поезд ярко-красного цвета с двухэтажными вагонами.
Как сообщалось ранее в декабре, Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, которая состоится 23 декабря. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря. Билеты на эти поезда стали доступны к покупке 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы.
Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.
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Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив.
Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника.
Что может быть оскорблением для Путина на этой церемонии? Почему Крымский мост не успели открыть к важному мероприятию? Решится ли Путин лично проехать по нему?