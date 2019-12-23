Путину приготовили специальный поезд для поездки по Керченскому мосту

Камеры видеонаблюдения сняли поезд, приготовленный для торжественного открытия Крымского моста, в котором примет участие президент России Владимир Путин.

Кадры показаны в онлайн-трансляции на YouTube-канале «Комсомольской правды».

В ролике запечатлен красно-синий состав у платформы, где собралось множество людей. Неподалеку виден второй поезд ярко-красного цвета с двухэтажными вагонами.

Как сообщалось ранее в декабре, Путин примет участие в торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, которая состоится 23 декабря. Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправится 23 декабря, из Москвы в Симферополь — 24 декабря. Билеты на эти поезда стали доступны к покупке 8 ноября, а в конце месяца сообщалось, что почти все они уже проданы.

Длина моста через Керченский пролив составляет 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

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