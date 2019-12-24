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08:31 24 Декабря 2019 Просмотров 572   КомментариевКомментарии

Алиев объяснил, почему Азербайджан не стремится вступать в ЕС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что вступление в Евросоюз для страны невозможно. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я считаю, что мы предприняли свои шаги в направлении евроинтеграции, в дальнейших шагах нет необходимости и они будут безрезультатными», — заявил глава государства.

Он напомнил, что ряд балканских стран пошли на выполнение ряда болезненных условий ради членства в Евросоюзе, однако не получили его. Президент также привел пример Турции. Он считает, что для нее членство в Евросоюзе закрыто, так как Турция — мусульманская страна.

«Так называемая «оппозиция» выходит на улицы с флагами ЕС. Они хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Свою судьбу мы не можем отдать в другие руки. У нас своя история, свои ценности», — подытожил Алиев.

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Тэги: Азербайджан, Европейский союз, Ильхам Алиев

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